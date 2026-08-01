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మగువల మనసు దోచే స్టైలిష్ బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజులు

life Aug 01 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram- @blouseneck
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ఫ్లోరల్ డిజైన్ బ్లౌజ్

ఫ్లోరల్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్‌ ఎలాంటి సందర్భాలకైనా చక్కగా సెట్ అవుతుంది. మీ లుక్ ని మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తుంది.

Image credits: bigboutique10
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ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్

పూజలు, వ్రతాల వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ట్రెడిషనల్‌గా కనిపించాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజులు మంచి ఎంపిక. 

Image credits: bigboutique10
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సింపుల్ కట్ వర్క్ బ్లౌజ్

కట్ వర్క్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్లౌజు వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. చిన్న చిన్న పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి బ్లౌజులు బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: bigboutique10
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డైలీవేర్ బ్లౌజ్ డిజైన్

సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ బ్యాక్ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. డైలీవేర్ కి ఈ స్టైల్లో బ్లౌజులు కుట్టించుకోవచ్చు.

Image credits: bigboutique10
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ఎల్బో స్లీవ్స్ ట్రాన్స్‌పరెంట్ బ్లౌజ్

మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజులు బాగుంటాయి. జిప్ క్లోజర్, ట్రాన్సపరెంట్ ఫ్యాబ్రిక్, ఎల్బో స్లీవ్స్ మీ లుక్ ని మరింత ఎలివేట్ చేస్తాయి.

Image credits: bigboutique10
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బ్యాక్ హోల్ బ్లౌజ్

బ్యాక్ హోల్ బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి చాలా సింపుల్‌గా ఉంటూనే, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: bigboutique10

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