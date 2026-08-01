ఫ్లోరల్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ ఎలాంటి సందర్భాలకైనా చక్కగా సెట్ అవుతుంది. మీ లుక్ ని మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తుంది.
పూజలు, వ్రతాల వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ట్రెడిషనల్గా కనిపించాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజులు మంచి ఎంపిక.
కట్ వర్క్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్లౌజు వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. చిన్న చిన్న పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి బ్లౌజులు బెస్ట్ ఆప్షన్.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ బ్యాక్ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. డైలీవేర్ కి ఈ స్టైల్లో బ్లౌజులు కుట్టించుకోవచ్చు.
మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజులు బాగుంటాయి. జిప్ క్లోజర్, ట్రాన్సపరెంట్ ఫ్యాబ్రిక్, ఎల్బో స్లీవ్స్ మీ లుక్ ని మరింత ఎలివేట్ చేస్తాయి.
బ్యాక్ హోల్ బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి చాలా సింపుల్గా ఉంటూనే, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
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