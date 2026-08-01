Anklet Designs:ఈ కాలం అమ్మాయిల మోస్ట్ ఫేవరేట్ గోల్డెన్ పట్టీల డిజైన్లు

బంగారు రంగు చైన్ లాంటి పట్టీలకు.. అక్కడక్కడ నల్లపూసలు ఉంటాయి. ఇలాంటి పట్టీలు.. పాదాలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
బంగారు పూసల లింక్స్ కలిపి డిజైన్ చేసిన పట్టీలు ఇవి. ఇవి పాదాలకు మంచి క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తాయి. చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
గోల్డెన్ చైన్ డిజైన్ లో ఉన్న పట్టీలు ఇవి. మెడలో వేసుకునే చైన్ డిజైన్లు దాదాపు ఇలానే ఉంటాయి. ఇవే పాదాలకు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి.
హెవీగా, ఎక్కువ మందంగా ఉండే పట్టీలు ఈ కాలం అమ్మాయిలు పెద్దగా మెచ్చడం లేదు. ఇలాంటి సన్నగా, సింపుల్ గా ఉండే డిజైన్లు వీరికి బాగా నచ్చుతాయి.
ఈ డిజైన్ కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సగం చైన్, సగం బంగారు పూసల కాంబినేషన్ లో ఈ పట్టీలు డిజైన్ చేశారు. పాదాలకు మంచి లుక్ వస్తుంది.
ఈ పట్టీలు చాలా తేలికగా ఉంటాయి. పాదాలకు పెట్టుకున్నా కూడా.. పెట్టుకున్నామనే ఫీలింగ్ ఉండదు. డైలీవేర్ కి కూడా చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి.
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