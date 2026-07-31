Terrace Gardening: ఇలా చేస్తే ఎన్ని మొక్కలు వేసినా డాబాకు పగుళ్లే రావు

మొక్కల పెంపకానికి గ్రో బ్యాగ్స్-ప్లాస్టిక్ కుండీలు వాడటం చాలా బెటర్. దీనివల్ల టెర్రస్పై భారం పడదు. గోడలకు పగుళ్లు రావు.
కుండీలు, గ్రో-బ్యాగ్ల అడుగున చిన్న హోల్స్ పెట్టాలి. అప్పుడే ఎక్స్ ట్రా వాటర్ బయటకు పోతుంది.
కాకర, పొట్ల, చిక్కుడు వంటి పాకే మొక్కలకు టెర్రస్పై చిన్న పందిరి లేదా తీగలను ఏర్పాటు చేయండి. అవి పాకడానికి ఆధారం అవసరం.
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