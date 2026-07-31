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Terrace Gardening: ఇలా చేస్తే ఎన్ని మొక్కలు వేసినా డాబాకు పగుళ్లే రావు

gardening Jul 31 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:pixabay
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ప్లాస్టిక్ కుండీలు వాడండి

మొక్కల పెంపకానికి గ్రో బ్యాగ్స్-ప్లాస్టిక్ కుండీలు వాడటం చాలా బెటర్. దీనివల్ల టెర్రస్‍పై భారం పడదు. గోడలకు పగుళ్లు రావు.

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కుండీలకు హోల్స్ పెట్టాలి

కుండీలు, గ్రో-బ్యాగ్‌ల అడుగున చిన్న హోల్స్ పెట్టాలి. అప్పుడే ఎక్స్ ట్రా వాటర్ బయటకు పోతుంది.

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మట్టి మిశ్రమం తయారీ

కొబ్బరి పొట్టు, పైమట్టి, ఎండిన పశువుల ఎరువును సమానంగా కలపండి. ఇలా పాటింగ్ మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకోండి.
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ఎండ చాలా ముఖ్యం

రోజుకు కనీసం 5-6 గంటల పాటు మంచి ఎండ తగిలే చోటును ఎంచుకోండి. అప్పుడే మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి.
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నీరు ఎంత పోయాలి?

ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో మొక్కలకు అవసరమైనంత నీరు మాత్రమే పోయండి. మట్టిలో నీరు నిలిచిపోకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
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సేంద్రియ ఎరువులు

వేప పిండి, జీవామృతం వంటి సేంద్రియ ఎరువులను ప్రతి రెండు వారాలకు ఒకసారి వేయండి. మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.
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పురుగుల మందులు

పురుగులను తరిమికొట్టడానికి వేప నూనె-వెల్లుల్లి మిశ్రమం లేదా సబ్బు నీటిని పిచికారీ చేయవచ్చు.
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పాదులకు పందిరి

కాకర, పొట్ల, చిక్కుడు వంటి పాకే మొక్కలకు టెర్రస్‌పై చిన్న పందిరి లేదా తీగలను ఏర్పాటు చేయండి. అవి పాకడానికి ఆధారం అవసరం. 

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