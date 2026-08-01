మీ చిన్నారి ప్రిన్సెస్ లా కనిపించాలంటే రఫుల్ ఫ్రాక్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ప్రత్యేక సందర్భాలకు ఇలాంటి డిజైన్ ఫ్రాక్స్ చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
ప్రస్తుతం డబుల్ షేడ్ ఫ్రాక్స్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. పింక్, బ్లూ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ డ్రెస్ మీ చిన్నారికి స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
ముత్యాలు, బో డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ఫ్రాక్ పిల్లలకు రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో దొరుకుతుంది. అందంగా ఉంటుంది.
కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ లో హార్ట్ డిజైన్ ఫ్రాక్ పిల్లలకు చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. దీని ధర కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
రాయల్ బ్లూ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ కాటన్ సిల్క్ ఫ్రాక్.. ఇంట్లో జరిగే చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు వేయడానికి బాగుంటుంది. ఈ డ్రెస్ లో పిల్లలు చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
రోజూవారీ వాడకానికి ఇలాంటి మోడల్ ఫ్రాక్స్ చాలా బాగుంటాయి. సింపుల్, క్యూట్ లుక్ కోసం ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. వీటి ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
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