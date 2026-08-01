Bangle Designs: చేతులకు నిండుదనాన్ని ఇచ్చే గాజుల డిజైన్స్..చూసేయండి

ఈ బ్యాంగిల్స్ చాలా హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. గ్రీన్, పింక్ స్టోన్స్ కాంబినేషన్ లో.. లక్ష్మీదేవి తో చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి
రెండు గాజులను కలిపి ఒక గాజుగా డిజైన్ చేసినట్లుగా ఉంటాయి. మధ్యలో పింక్, గ్రీన్ స్టోన్స్, లక్ష్మీదేవి రూపు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఇలాంటి గాజులు సెట్ గా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా.. చీరల మీదకు ఇలాంటి గాజులు చాలా బాగుంటాయి..
రూబీ, పచ్చల కాంబినేషన్ లో తయారు చేసిన గాజుల సెట్ ఇది. ఈ సెట్ మొత్తం ఒకే చేతికి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. చీరల మీదకు ఇలాంటి గాజులు సెట్ అవుతాయి.
హెవీ లుక్ ఇచ్చే డిజైన్ ఇది. చేతికి సింగిల్ గా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. చేతులకు నిండుగా కనపడుతుంది.
బంగారు గాజులకు తెల్ల రాళ్లు అలంకరించినట్లుగా ఈ గాజులు ఉంటాయి. ఇవి పార్టీలకు వేసుకోవచ్చు. లేదంటే మట్టిగాజులు కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు.
బంగారు గాాజుకి పింక్ స్టోన్స్ అమర్చి ఉంటాయి. మధ్య మధ్యలో లక్ష్మీదేవిని డిజైన్ చేశారు. సింగిల్ గా అయినా వేసుకోవచ్చు. మట్టి గాజులతో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు.
ఇలాంటి సెట్ ఒక్కటైనా అమ్మాయిల దగ్గర ఉండాల్సిందే. చీరలు, లెహంగాల మీదకు ఇలాంటి సెట్స్ చేతులకు అందాన్ని తెస్తాయి.
ఇది సింగిల్ కడా మోడల్ లో ఉంటుంది. సింగిల్ గా డైలీవేర్ కి కూడా ఇలాంటి గాజులు వేసుకోవచ్చు.
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