సింపుల్ చైన్ డిజైన్తో ఉండే వెండి పట్టీలు చిన్న పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. బరువు తక్కువగా ఉండటం వల్ల వాళ్లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.
చిన్న చిన్న పూసలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు పాప కాళ్లకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఈ డిజైన్ పట్టీలు ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
చిన్నగా, తేలికగా ఉండే మువ్వల పట్టీలు పిల్లల కాళ్లకు భలే ముద్దుగా ఉంటాయి. వీటి శబ్దం కూడా వినసొంపుగా ఉంటుంది.
చిన్న పిల్లల కోసం ఫ్లవర్ డిజైన్ పట్టీలు చాలా స్టైలిష్గా, అందంగా ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ సింపుల్గా ఉండటమే కాకుండా, చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
పిల్లల కాళ్లు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ పట్టీలను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని సులభంగా టైట్ లేదా లూజ్ చేసి, కాలి సైజుకు తగ్గట్టుగా మార్చుకోవచ్చు.
సాఫ్ట్ డిజైన్లో ఉండే ఇలాంటి పట్టీలను ప్రత్యేకంగా చిన్న పిల్లల కోసమే తయారు చేస్తారు. వీటి అంచులు నునుపుగా ఉండటం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, మంట రాకుండా ఉంటాయి.
గట్టి లాక్ ఉండే పట్టీలు చిన్న పిల్లలకు అత్యంత సురక్షితమైనవి. ఇవి అంత సులభంగా ఊడిపోవు. కాబట్టి, పట్టీలు ఎక్కడైనా పడిపోతాయనే భయం ఉండదు.
