Floor Cleaning: ఫ్లోర్ పై మొండి మరకలు వదలడం లేదా? ఈ ఒక్క చిట్కా చాలు

life Mar 26 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Freepik
Telugu

ఊడ్చి, తర్వాత తుడవాలి..

ఇల్లు శుభ్రం చేసేటప్పుడు ముందుగా చీపురుతో ఊడవాలి. తర్వాత తడి వస్త్రంతో తుడవాలి. ఇలా చేస్తే దుమ్ము, ధూళి మళ్లీ ఫ్లోర్ పై చేరకుండా ఉంటుంది. 

Telugu

చల్లటి నీళ్లు అస్సలు వద్దు

ఫ్లోర్ తుడవడానికి చల్లటి నీళ్లకు బదులుగా వేడి నీళ్లు వాడటం చాలా మంచిది. వేడి నీళ్ల వల్ల జిడ్డు, మరకలు, బ్యాక్టీరియా సులభంగా పోతాయి.
Telugu

నిమ్మరసంతో మరకలు మాయం

ఫ్లోర్‌పై పసుపు రంగు మరకలు లేదా తుప్పు మరకలు పడితే, వాటిపై కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి బాగా రుద్దాలి. ఇలా చేస్తే మరకలు సులభంగా పోతాయి.
Telugu

బేకింగ్ సోడాతో మొండి మరకలకు చెక్

ఫ్లోర్‌పై ఉన్న మొండి మరకలను తొలగించడానికి, బేకింగ్ సోడాలో నీళ్లు కలిపి పేస్ట్‌లా చేయాలి. ఈ పేస్ట్‌ను మరకలపై రాసి, ఓ ఐదు నిమిషాల తర్వాత తడిగుడ్డతో తుడిచేయాలి.
Telugu

వెనిగర్‌తో శుభ్రంగా..

నీళ్లలో కొద్దిగా వెనిగర్ కలిపి ఫ్లోర్ తుడవాలి. మార్బుల్, గ్రానైట్ ఫ్లోర్లకు వెనిగర్  వాడకూడదు. సాధారణ క్లాత్ కి బదులు మైక్రోఫైబర్ మాప్‌లు వాడితే దుమ్మును త్వరగా పీల్చుకుంటాయి.

Telugu

టైల్స్ ఫ్లోర్ అయితే ఇలా చేయండి

టైల్స్ మధ్య గ్యాప్‌లో మురికి ఎక్కువగా పేరుకుపోతుంది. కాబట్టి, పాత టూత్‌బ్రష్‌తో ఆ గ్యాప్స్‌లో రుద్ది శుభ్రం చేయాలి. ఇల్లు తుడిచిన తర్వాత ఫ్యాన్ వేస్తే, ఫ్లోర్ త్వరగా ఆరిపోతుంది.
Telugu

మార్బుల్, గ్రానైట్ ఫ్లోర్స్‌పై జాగ్రత్త

మార్బుల్, గ్రానైట్ ఫ్లోర్ల మీద యాసిడ్ గుణాలున్న పదార్థాలు (నిమ్మరసం, వెనిగర్) అస్సలు వాడొద్దు. వీటికి మైల్డ్ లిక్విడ్ సోప్, నీళ్లు కలిపి వాడితే సరిపోతుంది.
Telugu

వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ ఉంటే..

మీ ఇంట్లో వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ ఉంటే, దానిపై నేరుగా నీళ్లు పోయకూడదు. గుడ్డను నీళ్లలో ముంచి, పూర్తిగా పిండిన తర్వాతే తుడవాలి. లేదంటే ఫ్లోర్ పాడవుతుంది.
