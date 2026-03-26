Floor Cleaning: ఫ్లోర్ పై మొండి మరకలు వదలడం లేదా? ఈ ఒక్క చిట్కా చాలు

ఇల్లు శుభ్రం చేసేటప్పుడు ముందుగా చీపురుతో ఊడవాలి. తర్వాత తడి వస్త్రంతో తుడవాలి. ఇలా చేస్తే దుమ్ము, ధూళి మళ్లీ ఫ్లోర్ పై చేరకుండా ఉంటుంది.
నీళ్లలో కొద్దిగా వెనిగర్ కలిపి ఫ్లోర్ తుడవాలి. మార్బుల్, గ్రానైట్ ఫ్లోర్లకు వెనిగర్ వాడకూడదు. సాధారణ క్లాత్ కి బదులు మైక్రోఫైబర్ మాప్లు వాడితే దుమ్మును త్వరగా పీల్చుకుంటాయి.
