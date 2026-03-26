Plants:బియ్యం కడిగిన నీళ్లలో ఇది కలిపి పోస్తే మొక్కలు వేగంగా పెరుగతాయి

మనీ ప్లాంట్, స్నేక్ ప్లాంట్, గులాబీ, మల్లె, మందారం, టొమాటో, క్యారెట్, బీట్రూట్, పాలకూర వంటి మొక్కలకు బియ్యం నీటిలో కాఫీ పొడి కలిసి పోస్టే.. మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి.
లావెండర్, రోజ్మేరీ వంటి మొక్కలకు కాఫీ పొడిని ఎరువుగా వేయకూడదు.
వాడిన కాఫీ పొడిని ఎండలో బాగా ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత మొక్క మొదట్లో మట్టిలో తేలికగా కలపాలి.
వాడిన కాఫీ పొడిని ఒక మగ్గు నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ నీటిని వడకట్టి, దానికి మరికొన్ని నీళ్లు కలపాలి. అది లేత టీ రంగులోకి వచ్చాక మొక్కలకు పోయాలి.
ఒక చెంచా కాఫీ పొడికి సుమారు అర లీటరు నుంచి ఒక లీటరు నీళ్లు కలిపితే సరిపోతుంది.
ఫ్రెష్ కాఫీ పొడి కంటే, ఒకసారి కాఫీ చేశాక మిగిలిన పొడి మొక్కలకు చాలా సురక్షితం.
మొక్క చుట్టూ కాఫీ పొడి చల్లడం వల్ల నత్తలు, ఇతర కీటకాలు దగ్గరకు రావు.
కాఫీ పొడిని మరీ ఎక్కువగా వాడితే ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారొచ్చు. మట్టి పరిమాణాన్ని బట్టి కొద్దిగా మాత్రమే వాడాలి.
కాఫీ పొడిని నేరుగా మొక్క కాండంపై లేదా ఆకులపై వేయకూడదు. మొదలుకు కొంచెం దూరంగా మట్టిపై చల్లాలి.
మీకు మొక్కలకు బియ్యం కడిగిన నీళ్లు (రైస్ వాటర్) పోసే అలవాటు ఉంటే, దానికి కొద్దిగా ఈ కాఫీ పొడి కలిపి పోయండి. మొక్కలు మరింత వేగంగా, పచ్చగా పెరుగుతాయి.
మీరు బియ్యం కడిగిన నీటిని వాడుతుంటే, ఒక లీటరు నీటికి ఒక చెంచా కాఫీ పొడి కలపడం సరైన కొలత.
