Plants:బియ్యం కడిగిన నీళ్లలో ఇది కలిపి పోస్తే మొక్కలు వేగంగా పెరుగతాయి

gardening Mar 26 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:chat GPT
బెస్ట్ ఎరువు

మనీ ప్లాంట్, స్నేక్ ప్లాంట్, గులాబీ, మల్లె, మందారం, టొమాటో, క్యారెట్, బీట్‌రూట్, పాలకూర వంటి మొక్కలకు బియ్యం నీటిలో కాఫీ పొడి కలిసి పోస్టే.. మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి.

ఈ మొక్కలకు వాడకూడదు.

లావెండర్, రోజ్‌మేరీ వంటి మొక్కలకు కాఫీ పొడిని ఎరువుగా వేయకూడదు.

ఆరబెట్టి వాడాలి

వాడిన కాఫీ పొడిని ఎండలో బాగా ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత మొక్క మొదట్లో మట్టిలో తేలికగా కలపాలి. 

లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్‌గా..

వాడిన కాఫీ పొడిని ఒక మగ్గు నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ నీటిని వడకట్టి, దానికి మరికొన్ని నీళ్లు కలపాలి. అది లేత టీ రంగులోకి వచ్చాక మొక్కలకు పోయాలి.

నీటి మోతాదు ఎంత?

ఒక చెంచా కాఫీ పొడికి సుమారు అర లీటరు నుంచి ఒక లీటరు నీళ్లు కలిపితే సరిపోతుంది.

వాడిన పొడే ఉత్తమం

ఫ్రెష్ కాఫీ పొడి కంటే, ఒకసారి కాఫీ చేశాక మిగిలిన పొడి మొక్కలకు చాలా సురక్షితం.

పురుగుల నివారణకు..

మొక్క చుట్టూ కాఫీ పొడి చల్లడం వల్ల నత్తలు, ఇతర కీటకాలు దగ్గరకు రావు.

అతిగా వాడొద్దు

కాఫీ పొడిని మరీ ఎక్కువగా వాడితే ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారొచ్చు. మట్టి పరిమాణాన్ని బట్టి కొద్దిగా మాత్రమే వాడాలి.

ఇలా చేయొద్దు

కాఫీ పొడిని నేరుగా మొక్క కాండంపై లేదా ఆకులపై వేయకూడదు. మొదలుకు కొంచెం దూరంగా మట్టిపై చల్లాలి.

వేగంగా పెరుగుతాయి

మీకు మొక్కలకు బియ్యం కడిగిన నీళ్లు (రైస్ వాటర్) పోసే అలవాటు ఉంటే, దానికి కొద్దిగా ఈ కాఫీ పొడి కలిపి పోయండి. మొక్కలు మరింత వేగంగా, పచ్చగా పెరుగుతాయి.

కొలత ఇలా ఉండాలి

మీరు బియ్యం కడిగిన నీటిని వాడుతుంటే, ఒక లీటరు నీటికి ఒక చెంచా కాఫీ పొడి కలపడం సరైన కొలత.

