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బియ్యం, పప్పులు పురుగు పట్టకూడదంటే ఈ చిన్న పని చేయండి!

life Oct 17 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
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మూత సరిగ్గా పెట్టడం

కొన్నిసార్లు మనం డబ్బా మూతను సరిగ్గా పెట్టం. దాంతో గాలి లోపలికి వెళ్తుంది. దీనివల్ల పురుగులు పట్టడం, పప్పులు పాడవడం జరుగుతుంది.

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తడి చేతులతో..

తడి చేతుల వల్ల బియ్యం లోకి తేమ చేరే అవకాశం ఉంది. ఇది పురుగులు పెరగడానికి కారణమవుతుంది. ఇలా పురుగు పట్టిన బియ్యం, పప్పులను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.

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వేపాకు

పప్పులు, ధాన్యాలు పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే.. వాటిని నిల్వ చేసే డబ్బాల్లో కొన్ని వేపాకులు వేయండి. ఇలా చేస్తే పురుగులు వాటి జోలికి రాకుండా ఉంటాయి.

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శుభ్రత విషయంలో..

పప్పులు, బియ్యం నిల్వ చేసే డబ్బా పూర్తిగా శుభ్రంగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. శుభ్రత విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.

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పుదీనా

బియ్యాన్ని ఎక్కువ కాలం పురుగులు నుంచి కాపాడటానికి.. ఎండిన పుదీనా ఆకులు లేదా ఎండిన కాకరకాయ తొక్కల్ని అందులో వేయవచ్చు.

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2 వారాలకు ఒకసారి..

బియ్యం, పప్పులు నిల్వ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు బెస్ట్. అయితే ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి వాటిని తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి.

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