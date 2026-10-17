కొన్నిసార్లు మనం డబ్బా మూతను సరిగ్గా పెట్టం. దాంతో గాలి లోపలికి వెళ్తుంది. దీనివల్ల పురుగులు పట్టడం, పప్పులు పాడవడం జరుగుతుంది.
తడి చేతుల వల్ల బియ్యం లోకి తేమ చేరే అవకాశం ఉంది. ఇది పురుగులు పెరగడానికి కారణమవుతుంది. ఇలా పురుగు పట్టిన బియ్యం, పప్పులను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
పప్పులు, ధాన్యాలు పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే.. వాటిని నిల్వ చేసే డబ్బాల్లో కొన్ని వేపాకులు వేయండి. ఇలా చేస్తే పురుగులు వాటి జోలికి రాకుండా ఉంటాయి.
పప్పులు, బియ్యం నిల్వ చేసే డబ్బా పూర్తిగా శుభ్రంగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. శుభ్రత విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
బియ్యాన్ని ఎక్కువ కాలం పురుగులు నుంచి కాపాడటానికి.. ఎండిన పుదీనా ఆకులు లేదా ఎండిన కాకరకాయ తొక్కల్ని అందులో వేయవచ్చు.
బియ్యం, పప్పులు నిల్వ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు బెస్ట్. అయితే ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి వాటిని తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి.
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