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చిన్న దెబ్బకే ఎముక విరుగుతోందా? ఈ ఆహారం మీ కోసమే!

life Oct 06 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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పాలు

కాల్షియం అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది పాలు. రోజూ పాలు తాగడం వల్ల ఎముకలకు కావాల్సిన కాల్షియం చాలా సులభంగా అందుతుంది.

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పెరుగు

పెరుగులో కూడా కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజనం లేదా స్నాక్ టైమ్‌లో పెరుగును మీ డైట్‌లో చేర్చుకోవచ్చు.

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చీజ్

పాలతో తయారయ్యే చీజ్‌లో కూడా కాల్షియం మెండుగా ఉంటుంది. శాండ్‌విచ్ లేదా స్నాక్స్‌తో పాటు దీనిని మితంగా తీసుకోవచ్చు.

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రాగులు

మన సంప్రదాయ ఆహారాల్లో ఒకటైన రాగుల్లో కాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది. రాగి జావ, దోశ, రొట్టె రూపంలో వీటిని వండుకుని తినొచ్చు.

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నువ్వులు

చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా నువ్వుల్లో కాల్షియం దాగుంటుంది. నువ్వుల లడ్డూ, పొడి లేదా కూరల్లో వేసుకుని తినడం వల్ల కాల్షియం పెరుగుతుంది.

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బాదం

బాదంలో కాల్షియంతో పాటు శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. ఉదయాన్నే నానబెట్టిన బాదం తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

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టోఫు

పాల ఉత్పత్తులు పడని వారికి మొక్కల ఆధారిత టోఫు ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం. మీ రోజువారీ ఆహారంలో దీనిని సులభంగా చేర్చుకోవచ్చు.

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శనగలు

శనగల్లో కూడా కాల్షియం లభిస్తుంది. వీటిని సలాడ్, కూరలు లేదా ఉడకబెట్టుకుని స్నాక్స్‌లాగా కూడా తినొచ్చు.

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