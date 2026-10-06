Shirt Blouse: పాత చొక్కాలు పారేస్తున్నారా? ట్రెండీ జాకెట్లుగా మార్చండి

మీ ఇంట్లో కలర్ ఫుల్ షర్ట్ ఏదైనా ఉంటే.. ఇలా రఫుల్ స్టైల్ బ్లౌజుగా ట్రై చేయండి. ఇదొక్క బ్లౌజు మీకు చాలా రకాల చీరల మీదకు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.
ప్రతి మగాడి వార్డ్ రోబ్ లో కనీసం ఒక్క బ్లాక్ అండ్ వైట్ చెక్ షర్ట్ అయినా ఉంటుంది. దాంతో మీరు ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ రాప్ స్టైల్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోవచ్చు. క్రాప్ టాప్ లా కూడా ట్రై చేయచ్చు.
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