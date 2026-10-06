Oil Can: సబ్బు, నీళ్లు వాడకుండా 2 నిమిషాల్లో నూనె డబ్బా క్లీన్ చేయండి

జిడ్డు పట్టిన డబ్బాపై ముందుగా కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె వేసి చేతితో అన్ని వైపులా రాయాలి. వంట నూనెతో పోలిస్తే కొబ్బరి నూనె పాత జిడ్డును త్వరగా వదిలేలా చేస్తుంది.
ఇప్పుడు దానిపై గోధుమ పిండి, మైదా లేదా వంటకు పనికిరాని ఎక్స్పైర్ అయిన ఏదైనా పిండిని చల్లి నెమ్మదిగా రుద్దండి.
పొడి పిండి డబ్బాపై ఉన్న పాత నూనె మరకలను, జిడ్డును పూర్తిగా పీల్చుకుంటుంది. దీనివల్ల మీరు కష్టపడి తోమాల్సిన అవసరమే ఉండదు.
ఆ తర్వాత ఒక పొడి టిష్యూ పేపర్ లేదా పాత కాటన్ బట్టతో తుడిచేస్తే చాలు. జిడ్డు, మురికి అంతా పిండితో పాటే సులభంగా బయటకు వచ్చేస్తుంది.
నీళ్లు, సబ్బు వాడకుండానే కేవలం 2 నిమిషాల్లో నూనె డబ్బా కొత్తదానిలా మెరిసిపోతుంది. ఇదే ట్రిక్ను మీరు డీప్ ఫ్రై చేసిన పెద్ద కడాయిలను శుభ్రం చేయడానికి కూడా వాడొచ్చు.
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