Telugu

Oil Can: సబ్బు, నీళ్లు వాడకుండా 2 నిమిషాల్లో నూనె డబ్బా క్లీన్ చేయండి

life Oct 06 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:AI Image
Telugu

కొబ్బరి నూనె జిడ్బు వదలించొచ్చు.

జిడ్డు పట్టిన డబ్బాపై ముందుగా కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె వేసి చేతితో అన్ని వైపులా రాయాలి.  వంట నూనెతో పోలిస్తే కొబ్బరి నూనె పాత జిడ్డును త్వరగా వదిలేలా చేస్తుంది. 

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పిండి చల్లి రుద్దండి

ఇప్పుడు దానిపై గోధుమ పిండి, మైదా లేదా వంటకు పనికిరాని ఎక్స్‌పైర్ అయిన ఏదైనా పిండిని చల్లి నెమ్మదిగా రుద్దండి.

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పిండికి అంటుకునే జిడ్డు

పొడి పిండి డబ్బాపై ఉన్న పాత నూనె మరకలను, జిడ్డును పూర్తిగా పీల్చుకుంటుంది. దీనివల్ల మీరు కష్టపడి తోమాల్సిన అవసరమే ఉండదు.

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టిష్యూతో తుడిస్తే చాలు!

ఆ తర్వాత ఒక పొడి టిష్యూ పేపర్ లేదా పాత కాటన్ బట్టతో తుడిచేస్తే చాలు. జిడ్డు, మురికి అంతా పిండితో పాటే సులభంగా బయటకు వచ్చేస్తుంది.

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కొత్తదానిలా క్లీన్!

నీళ్లు, సబ్బు వాడకుండానే కేవలం 2 నిమిషాల్లో నూనె డబ్బా కొత్తదానిలా మెరిసిపోతుంది. ఇదే ట్రిక్‌ను మీరు డీప్ ఫ్రై చేసిన పెద్ద కడాయిలను శుభ్రం చేయడానికి కూడా వాడొచ్చు.

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