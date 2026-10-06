అమ్మాయిలకు ఇలాంటి చైన్ ఎంతో అందాన్ని, కళను ఇస్తుంది. ఇది కేవలం 8 గ్రాముల్లోనే వస్తుంది.
బటర్ ఫ్లై లాకెట్ తో ఉండే ఈ సింపుల్ చైన్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు భలే సెట్ అవుతుంది. కేవలం 5 నుంచి 8 గ్రాముల బరువులో దీన్ని ఈజీగా చేయించుకోవచ్చు.
హార్ట్ షేప్ లాకెట్ తో వచ్చే ఈ సన్నటి తీగ చైన్ మీకు సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. ఫ్యాషన్ ప్రియులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే దీన్ని కొనుక్కోవచ్చు.
లెటర్ లాకెట్ తో వచ్చే ఈ కేబుల్ డిజైన్ చైన్ మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ డిజైన్ వేసుకుంటే మెడ నిండుగా కనిపిస్తుంది. 8 నుంచి 10 గ్రాముల్లో దీన్ని తీసుకోవచ్చు.
స్టోన్స్ పొదిగిన స్టైలిష్ లాకెట్ తో వచ్చే ఈ రోప్ డిజైన్ చైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. 10 గ్రాముల్లో దీన్ని తయారు చేయించుకోవచ్చు.
స్టోన్స్ పొదిగిన లాకెట్ తో వచ్చే ఈ బాక్స్ డిజైన్ చైన్ మీకు సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. కేవలం 5 గ్రాముల్లోనే ఈ చైన్ చేయించుకోవచ్చు.
హెవీగా కనిపిస్తున్నా కూడా లైట్ వెయిల్ గోల్డ్ చైన్ ఇది. ఇది కేవలం 8 గ్రాముల్లోనే వస్తుంది.
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