Ear Chain Designs: మీ చెవులకు అందాన్ని తెచ్చే మాటీల డిజైన్లు..చూసేయండి

ఇలాంటి మాటీల డిజైన్ మీకు కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. నెమలి డిజైన్ తో చాలా అందంగా ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లు, పండగలకు మీరు చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు.
ఈ ఫోటోలో మూడు వరుసల ముత్యాల మాటీలు సింపుల్ , క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటికి మీరు మీకు నచ్చిన జుంకాలతో ఎటాచ్ చేయచ్చు. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఈ ఫోటోలో నెమలి డిజైన్లతో కూడిన అందమైన మాటీలు దానికి సరిపోయే జుంకాలు ఉన్నాయి. ట్రెడిషనల్ గా ముస్తాబు అవ్వడానికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఇలాంటి మాటీలు మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటివి ధరిస్తే.. అందరిలోనూ మీరే స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి డిజైన్ మాటీలు కూడా మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. కాసులతో డిజైన్ చేశారు. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి జుంకాలకు… మాటీలు ఎటాచ్ చేస్తే… మీ లుక్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
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