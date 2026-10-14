Telugu

Ear Chain Designs: మీ చెవులకు అందాన్ని తెచ్చే మాటీల డిజైన్లు..చూసేయండి

life Oct 14 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:fashion Jewellery
Telugu

నెమలి డిజైన్ మాటీలు..

ఇలాంటి మాటీల డిజైన్ మీకు కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. నెమలి డిజైన్ తో చాలా అందంగా ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లు, పండగలకు మీరు చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు. 

Image credits: fashion Jewellery
Telugu

ముత్యాల మాటీలు..

ఈ ఫోటోలో మూడు వరుసల ముత్యాల మాటీలు సింపుల్ , క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తాయి.  వీటికి మీరు మీకు నచ్చిన జుంకాలతో ఎటాచ్ చేయచ్చు. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: fashion Jewellery
Telugu

ట్రెండీ జుంకాలు..

ఈ ఫోటోలో నెమలి డిజైన్లతో కూడిన అందమైన మాటీలు  దానికి సరిపోయే జుంకాలు ఉన్నాయి. ట్రెడిషనల్ గా ముస్తాబు అవ్వడానికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: fashion Jewellery
Telugu

క్లాసీ డిజైన్..

ఇలాంటి మాటీలు మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటివి ధరిస్తే.. అందరిలోనూ మీరే స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: fashion Jewellery
Telugu

కాసుల మాబటీలు..

ఇలాంటి డిజైన్ మాటీలు కూడా మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.  కాసులతో డిజైన్ చేశారు.  చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: fashion Jewellery
Telugu

పర్ఫెక్ట్ లుక్..

ఇలాంటి జుంకాలకు… మాటీలు ఎటాచ్ చేస్తే… మీ లుక్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: fashion Jewellery

Gold Necklace: 10 గ్రాముల్లో వచ్చే గోల్డ్ నెక్లెస్ డిజైన్స్ మీకోసం

Mangalsutras: రూ.లక్ష కన్నా తక్కువ ధరలో వచ్చే గోల్డ్ మంగళసూత్రాలు

Gold Studs: ఒక్క గ్రాములో వచ్చే గోల్డ్ స్టడ్స్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్!

Rani Haram: ఒక్క రాణి హారం చాలు.. ఎవరైనా మహారాణిలా మెరిసిపోతారు