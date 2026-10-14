మెడలో ఇదొక్క నల్లపూసలు వేసుకున్నా చాలు ఎంతో నిండుగా కనిపిస్తారు. ఇది కేవలం లక్ష రూపాయల ధరలోనే వస్తుంది.
నల్లపూసలు, తెల్లని ముత్యాల కాంబినేషన్ చాలా ముచ్చటగా ఉంటుంది. ఇది చూసేందుకు ఎంతో అందంగానూ ఉంటుంది.
సన్నని చైనుతో వచ్చే నల్లపూసలు ఇవి. ఆఫీస్ వేర్ కు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
ఈ నల్లపూసలలో బంగారమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. నల్లపూసలు తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ ఇవి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
పెండెంట్ పెట్టేచోట రెండు లేయర్లలో బంగారు మువ్వలు వేలాడే డిజైన్ ఇది.
ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉన్న నల్లపూసలు ఇవి. ఈతరం పెళ్లికూతుళ్లకు ఇవి బాగా సెట్ అవుతాయి.
అయిదు గ్రాముల్లో వచ్చే నల్లపూసలు ఇవి. చూసేందుకు ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటాయి.
Gold Studs: ఒక్క గ్రాములో వచ్చే గోల్డ్ స్టడ్స్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్!
Rani Haram: ఒక్క రాణి హారం చాలు.. ఎవరైనా మహారాణిలా మెరిసిపోతారు
Cumin: ఇంట్లో కుండీలోనే జీలకర్ర ఎలా పెంచాలో తెలుసా?
Flax Seeds: ప్రతిరోజూ ఒక స్పూన్ అవిసెగింజలు తింటే ఏమౌతుంది?