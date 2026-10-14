బంగారు నెక్లెస్ తక్కువ బరువులో కావాలనుకునే వారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. కేవలం 10 గ్రాముల్లోనే ఈ అందమైన డిజైన్స్ మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు.
కొత్త మోడల్స్ ట్రై చేయాలనుకునే మహిళలకు ఈ డిజైన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి. ఇవి మెడ నిండుగా కనిపించడమే కాకుండా మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
నెమలి డిజైన్ తో వచ్చే ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ చీరలు, డ్రెస్సుల మీదకు అద్భుతంగా సెట్ అవుతుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లోనే ఈ ట్రెండీ లుక్ మీ సొంతం అవుతుంది.
హెవీ జ్యువెలరీ ఇష్టపడని వారు ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్స్ ఎంచుకోవచ్చు. కేవలం 8 నుంచి 10 గ్రాముల బరువులో వీటిని సులభంగా చేయించుకోవచ్చు.
స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే యువతులకు ఫ్లవర్ డిజైన్ నెక్లెస్ బెస్ట్ ఛాయిస్. 10 నుంచి 12 గ్రాముల బరువులో ఈ అందమైన మోడల్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు.
పెద్ద పెండెంట్ తో వచ్చే బ్యూటీఫుల్ నెక్లెష్ ఇది. ఒక్కటి వేసుకున్నా నిండుగా ఉంటుంది.
పది గ్రాముల్లోనే వచ్చే లైట్ వెయిల్ గోల్డ్ నెక్లెస్ ఇది. ఎంతో అందంగా మెరిసిపోతుంది.
బాల్స్ ఒకదానికొకటి గుచ్చే డిజైన్లలో వచ్చిన నెక్లెస్ ఇది. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.
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