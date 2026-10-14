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10 గ్రాముల్లో అందమైన నెక్లెస్

బంగారు నెక్లెస్ తక్కువ బరువులో కావాలనుకునే వారికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. కేవలం 10 గ్రాముల్లోనే ఈ అందమైన డిజైన్స్ మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు.

life Oct 14 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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లేటెస్ట్ నెక్లెస్ డిజైన్స్

కొత్త మోడల్స్ ట్రై చేయాలనుకునే మహిళలకు ఈ డిజైన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి. ఇవి మెడ నిండుగా కనిపించడమే కాకుండా మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
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ట్రెండీ పీకాక్ డిజైన్

నెమలి డిజైన్ తో వచ్చే ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ చీరలు, డ్రెస్సుల మీదకు అద్భుతంగా సెట్ అవుతుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లోనే ఈ ట్రెండీ లుక్ మీ సొంతం అవుతుంది.

Image credits: instagram
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సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్

హెవీ జ్యువెలరీ ఇష్టపడని వారు ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్స్ ఎంచుకోవచ్చు. కేవలం 8 నుంచి 10 గ్రాముల బరువులో వీటిని సులభంగా చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
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స్టైలిష్ ఫ్లవర్ డిజైన్

స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే యువతులకు ఫ్లవర్ డిజైన్ నెక్లెస్ బెస్ట్ ఛాయిస్. 10 నుంచి 12 గ్రాముల బరువులో ఈ అందమైన మోడల్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
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పెద్ద పెండెంట్ తో

పెద్ద పెండెంట్ తో వచ్చే బ్యూటీఫుల్ నెక్లెష్ ఇది. ఒక్కటి వేసుకున్నా నిండుగా ఉంటుంది.

Image credits: Simha Jewellers
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లైట్ వెయిల్ గోల్డ్ నెక్లెస్

పది గ్రాముల్లోనే వచ్చే లైట్ వెయిల్ గోల్డ్ నెక్లెస్ ఇది.  ఎంతో అందంగా మెరిసిపోతుంది.

Image credits: P.C. Chandra Jewellers
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బాల్స్ నెక్లెస్

బాల్స్ ఒకదానికొకటి గుచ్చే డిజైన్లలో వచ్చిన నెక్లెస్ ఇది. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Rubans

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