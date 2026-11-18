అష్టలక్ష్మి నగిషీలతో కూడిన పెద్ద కాసులు, మధ్యలో గోల్డ్ బీడ్స్తో వచ్చిన ఈ యాంటిక్ ఫినిష్ నెక్లెస్ ఎంతో హుందాగా ఉంటుంది. చీరలు లేదా లెహంగాలపైకి ఇది అద్భుతంగా నప్పుతుంది.
అందమైన ఏనుగు బొమ్మలు, లక్ష్మీ కాసులతో సున్నితంగా రూపొందించిన ఈ చైన్-స్టైల్ నెక్లెస్ చాలా క్లాసీగా, ట్రెండీగా ఉంది. చీరల మీదకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
లక్ష్మీదేవి కాసులతో పాటు ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రాళ్ల సొగసుతో తీర్చిదిద్దిన ఈ పొడవాటి హారం పట్టు చీరలపైకి ఎంతో రాయల్గా కనిపిస్తుంది.
రెగ్యులర్ గా, పాత కాలం నాటి కాసుల హారం ధరించడానికి బదులు… ఇలాంటి ట్రెండీ డిజైన్ ట్రై చేయండి. గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది.
ఇలాంటి కాసుల నక్లెస్ మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. పట్టుచీరల మీద మీ లుక్ ని మరింత హైలెట్ చేస్తుంది.
కాసుల నక్లెస్ కూడా.. ట్రెండీ గా కనిపించాలి అంటే.. ఇలాంటి డిజైన్ సెలక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చాలా ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది.
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