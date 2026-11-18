లేత నీలిరంగు సిల్క్ బ్లౌజ్పై చేసిన హెవీ గోల్డ్ బీడ్స్, జర్దోసీ నెక్లైన్ వర్క్ చాలా రాయల్గా కనిపిస్తోంది. పట్టు చీరలపైకి ఈ ఫ్రంట్-ఓపెన్ డిజైనర్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోద్ది
స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్కు గోల్డెన్ పైపింగ్, చేతులపై డైమండ్ షేప్ కట్-అవుట్ డిజైన్ ఈ రాయల్ బ్లూ బ్లౌజ్కు ఎంతో ఆకర్షణను తెచ్చిపెట్టాయి. పట్టుచీరలకు ఇలాంటి బ్లౌజులు ట్రై చేయచ్చు.
నెక్ దగ్గర కీ-హోల్ కట్అవుట్, చేతులపై ప్యాచ్వర్క్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. బ్లౌజ్ అంతటా పొదిగిన చిన్న చెట్ల ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్ దీనికి ఎంతో హుందాతనాన్ని ఇస్తోంది.
స్లీవ్లెస్ బ్లాక్ బ్లౌజ్కు భుజాలపై వేలాడే లేయర్డ్ ముత్యాల దండలు స్టైలిష్గా ఉన్నాయి. కాక్టెయిల్ పార్టీలు లేదా గ్రాండ్ ఈవెంట్లలో గ్లామరస్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్తో పాటు షీర్ నెట్ ఫుల్ స్లీవ్స్పై చిన్న పూసల వర్క్ ఈ బ్లౌజ్కు క్లాసీ లుక్ ఇస్తోంది. సాయంత్రం పార్టీలకు ప్లెయిన్, షిఫాన్ చీరలపైకి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
ఆర్గాంజా పఫ్ స్లీవ్స్, నెక్లైన్పై తెల్లటి ముత్యాల పైపింగ్, ఒకవైపు చేసిన 3D ఫ్లోరల్ ఎంబ్రాయిడరీ ఈ బ్లౌజ్కు ఎంతో సున్నితమైన, ప్రిన్సెస్ లుక్ ఇస్తున్నాయి.
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