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నెయిల్ పాలిష్ గట్టిపడిందా? ఇది రెండు చుక్కలు వేస్తే చాలు

life Oct 21 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:social media
Telugu

వాడకపోతే గట్టిపడుతుంది

మనం ఇష్టపడి కొనుక్కున్న నెయిల్ పాలిష్‌ను ఎక్కువ రోజులు వాడకుండా పక్కన పెడితే, అది బాటిల్‌లోనే గట్టిపడిపోతుంది.

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పడేయాల్సిన అవసరం లేదు

బాటిల్‌లో ఇంకా చాలా నెయిల్ పాలిష్ ఉన్నప్పటికీ, అది గట్టిపడిందని పడేయకండి. దాన్ని మళ్లీ సులభంగా మృదువుగా మార్చుకోవచ్చు.

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రెండు చుక్కలు ఇది వేయండి

గట్టిపడిన నెయిల్ పాలిష్ బాటిల్‌లో కేవలం 1 లేదా 2 చుక్కల 'నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్' వేయండి. అంతకంటే ఎక్కువ వేయకూడదు.

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షేక్ చేయండి

రిమూవర్ వేసిన తర్వాత మూత గట్టిగా పెట్టి, 2 నిమిషాల పాటు బాటిల్‌ను బాగా షేక్ చేయండి.

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మళ్లీ కొత్తదానిలా రెడీ

ఎండిపోయిన నెయిల్ పాలిష్ వెంటనే పలచబడి, మునుపటిలా స్మూత్‌గా మారుతుంది. కొత్తది కొనకుండా పాతదాన్నే మళ్లీ వాడుకోండి.

Image credits: Social Media
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ఇలా స్టోర్ చేయండి

సూర్యరశ్మి లేదా అధిక వేడి తగిలే చోట ఉంచకూడదు. ఎండ తగిలితే పాలిష్‌లోని ఫార్ములా పాడై రంగు మారుతుంది.

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మూతను గట్టిగా పెట్టండి

వాడిన వెంటనే మూతను సరిగ్గా, గట్టిగా బిగించాలి. కొద్దిగా వదులుగా ఉన్నా లోపలి ద్రవం ఆవిరైపోయి పాలిష్ చిక్కబడి, ఎండిపోతుంది.

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