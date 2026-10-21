నెయిల్ పాలిష్ గట్టిపడిందా? ఇది రెండు చుక్కలు వేస్తే చాలు

మనం ఇష్టపడి కొనుక్కున్న నెయిల్ పాలిష్ను ఎక్కువ రోజులు వాడకుండా పక్కన పెడితే, అది బాటిల్లోనే గట్టిపడిపోతుంది.
బాటిల్లో ఇంకా చాలా నెయిల్ పాలిష్ ఉన్నప్పటికీ, అది గట్టిపడిందని పడేయకండి. దాన్ని మళ్లీ సులభంగా మృదువుగా మార్చుకోవచ్చు.
గట్టిపడిన నెయిల్ పాలిష్ బాటిల్లో కేవలం 1 లేదా 2 చుక్కల 'నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్' వేయండి. అంతకంటే ఎక్కువ వేయకూడదు.
రిమూవర్ వేసిన తర్వాత మూత గట్టిగా పెట్టి, 2 నిమిషాల పాటు బాటిల్ను బాగా షేక్ చేయండి.
ఎండిపోయిన నెయిల్ పాలిష్ వెంటనే పలచబడి, మునుపటిలా స్మూత్గా మారుతుంది. కొత్తది కొనకుండా పాతదాన్నే మళ్లీ వాడుకోండి.
సూర్యరశ్మి లేదా అధిక వేడి తగిలే చోట ఉంచకూడదు. ఎండ తగిలితే పాలిష్లోని ఫార్ములా పాడై రంగు మారుతుంది.
వాడిన వెంటనే మూతను సరిగ్గా, గట్టిగా బిగించాలి. కొద్దిగా వదులుగా ఉన్నా లోపలి ద్రవం ఆవిరైపోయి పాలిష్ చిక్కబడి, ఎండిపోతుంది.
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