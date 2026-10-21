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క్లాసీ లుక్ ఇచ్చే కాటన్ సూట్స్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్!

life Oct 21 2026
Author: Kavitha G Image Credits:PINTEREST
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ఫ్లోరల్ ప్రింట్స్

పూల డిజైన్లతో ఉన్న కాటన్ సూట్స్ ఫ్రెష్‌ లుక్ ఇస్తాయి. కాలేజీకి, షాపింగ్‌కు, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి ఇవి మంచి ఎంపిక.

Image credits: PINTEREST
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సింపుల్ కాటన్ సూట్స్

రోజువారీ వాడకానికి సింపుల్ కాటన్ సూట్స్ చక్కగా సరిపోతాయి. కంఫర్ట్ తో పాటు అందమైన లుక్‌ను ఇస్తాయి.

Image credits: Gemini ai
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స్ట్రెయిట్ కట్ కాటన్ సూట్

స్ట్రెయిట్ కట్ కాటన్ సూట్స్ ఆఫీస్ వేర్‌కు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. తక్కువ యాక్సెసరీస్‌తోనే అందంగా కనిపించవచ్చు.

Image credits: GEMINI AI
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ఎంబ్రాయిడరీ కాటన్ సూట్

సింపుల్ ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్న కాటన్ సూట్స్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: INSTAGRAM
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లైట్ కలర్ కాటన్ సూట్

లైట్ కలర్స్‌లో ఉండే కాటన్ సూట్స్ ఆఫీస్‌కు నీట్ లుక్‌ను అందిస్తాయి. రోజంతా సౌకర్యంగా ఉండేందుకు ఉపయోగపడతాయి.

Image credits: PINTEREST
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అనార్కలి స్టైల్ కాటన్ సూట్

అనార్కలి స్టైల్ కాటన్ సూట్స్‌కు మంచి ఫ్లేర్ ఉంటుంది. సింపుల్ డిజైన్స్‌లోనూ ఇవి గ్రేస్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
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యెల్లో కాటన్ సూట్

మ్యాచింగ్ దుపట్టాతో ఉన్నఈ కాటన్ సూట్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Gemini ai

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