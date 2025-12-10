Telugu

తక్కువ బడ్జెట్ లో ట్రెండీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ

Dec 10 2025
Author: ramya Sridhar
వెండి పట్టీలు..

ట్రెండీగా ఉండే వెండి పట్టీలు కావాలి అంటే, మీరు ఇలాంటి మోడల్ ఎంచుకోవచ్చు.  ఇలాంటివి మీకు కేవలం రూ.3వేల లోపే మీకు ఇవి లభిస్తాయి. ట్రెండీగా కూడా ఉంటాయి.

వెండి కడియం

బంగారం కొనలేని వారు ఇలాంటి వెండి కడియాలు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇవి ట్రెండీగా ఉంటాయి.

వెండి బ్రేస్ లెట్..

ఆఫీసుకు, కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలు ఇలాంటి  సిల్వర్ బ్రేస్ లెట్ ని ఎంచుకోవాలి. మధ్యలో చిన్న ముత్యాలు, హార్ట్ షేప్.. దీనికి స్పెషల్ ఆకర్షణ గా నిలుస్తాయి. 

వెండి ఆక్సిడైజ్డ్ ఉంగరం

వెయ్యి రూపాయలలోపు దొరికే ఇలాంటి సిల్వర్-ఆక్సిడైజ్డ్ పూల డిజైన్ ఉంగరాలు 2025లో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. 

వెండి వడ్డాణం డిజైన్

వెండి వడ్డాణం కావాలంటే ఇలాంటి డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. మీనాకారి రాళ్లతో ఉన్న ఈ డిజైన్ వడ్డాణాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. 

వెండి నెక్లెస్ డిజైన్

పూల డిజైన్ ఉన్న వెండి నెక్లెస్ ఆధునిక, పురాతన రూపాన్ని ఇస్తుంది. చాలా ట్రెండీగా కూడా కనపడతారు.. 

Image credits: instagram- vinayak_silver\ natraj_jewellers_

