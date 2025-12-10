Telugu

రోజూ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Dec 10 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
రోగనిరోధక శక్తి

విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
 

Image credits: Getty
ఎముకల ఆరోగ్యం

పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉండే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఎముకల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. 
 

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యం

ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడానికి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది. 
 

Image credits: Getty
మధుమేహం

డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌లోని ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
బరువు తగ్గడానికి

ఫైబర్ ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు కూడా దీన్ని తినొచ్చు.  జీర్ణక్రియకు సహాయపడే ఫైబర్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌లో పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని తినడం జీర్ణవ్యవస్థకు మంచిది. 
 

Image credits: Getty
క్యాన్సర్

యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కొన్ని క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. 

Image credits: Getty
చర్మం

యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. 
 

Image credits: Getty

