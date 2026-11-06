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Saree Designs: దీపావళి పండగ వేళ మీ అందాన్ని పెంచే చీరల కలెక్షన్

life Nov 06 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Instagram
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లంగా ఓణీ..

మీకు హెవీగా కాకుండా సింపుల్ లుక్ కావాలి అంటే… చీరకు బదులు.. లంగా ఓణీ ట్రై చేయండి.  ఇది మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

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కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్

ఇలాంటి పర్పుల్ కలర్ చీరకు కాంట్రాస్ట్ కలర్ అంటే ఎరుపు లేదా గులాబీ రంగు బ్లౌజ్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

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సెమీ మైసూర్ సిల్క్

ఇప్పుడు ఇదే లేటెస్ట్ ట్రెండ్. ఒళ్లంతా కలంకారీ డిజైన్ ఉన్న సెమీ మైసూర్ సిల్క్ చీరను ఈ పండుగకు మీరు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

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ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీర

ఈ ఎండాకాలంలో ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీరలు బెస్ట్ ఆప్షన్. అందులో జరీ బార్డర్ ఉన్న చీరలు పండుగ వాతావరణానికి మరింత కళ తెస్తాయి.

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సిల్వర్ జరీ చీర

సిల్వర్ జరీ ఉన్న చీరలు కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఈ పర్పుల్ కలర్ చీర భలే ఉంది కదూ!

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స్మాల్ బార్డర్ చీర

చిన్న అంచు ఉన్న చీరలు ఆడవారి అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. కాంట్రాస్ట్ కలర్ పల్లు, బార్డర్ ఉన్న చీర కడితే మీరు చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

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సింపుల్ కాటన్ చీర

సింపుల్ కాటన్ చీరలో కూడా మీరు స్పెషల్‌గా కనిపించాలంటే, దానికి హెవీ వర్క్ ఉన్న కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వేసుకోవాలి.

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పట్టు చీర

పండుగకు, పట్టు చీరకు విడదీయరాని బంధం ఉంది. మీరు కూడా పండుగ కోసం పెద్ద బార్డర్ ఉన్న పట్టు చీరను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

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