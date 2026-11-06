లక్ష్మీదేవి డిజైన్ లో రూపొందించిన ఈ టెంపుల్ లాంగ్ హారం పట్టు చీరలతో అద్భుతంగా నప్పుతుంది. పెళ్లిళ్లు, పండగలకు వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తారు.
కాసుల వరుసతో ఉండే ఈ హారం పట్టు చీరలపై ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది. ట్రెడిషనల్ జ్యువెలరీ ఇష్టపడే మహిళలకు ఇది చక్కని ఎంపిక.
5 లేదా 9 వరుసలతో ఉండే లేయర్డ్ లాంగ్ హారం గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. ప్రత్యేక వేడుకలకు వేసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
హెవీ లుక్ ఇచ్చే పెండెంట్, దాని కింద చిన్న చిన్న గోల్డ్ ముత్యాలతో డిజైన్ చేసిన ఈ హారం మెడకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ని ఇస్తుంది. పట్టు చీరలతో బాగుంటుంది.
2 స్టెప్ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ హారం చీరలు, లెహంగాలతో చక్కగా ఉంటుంది. మ్యాచింగ్ నెక్లెస్, ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
ఆకుపచ్చ రాళ్లతో అలంకరించిన ఈ లాంగ్ హారం ట్రెడిషనల్ చీరలకు ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తుంది. కాంట్రాస్ట్ కలర్ చీరలతో చాలా బాగుంటుంది.
తెలుపు, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రాళ్లు పొదిగిన ఈ లాంగ్ హారం మెడకు నిండుగా, అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది.
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