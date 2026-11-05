కొత్త పాత్రలపై స్టిక్కర్లను ఒక్క సెకనులో తొలగించే సింపుల్ ట్రిక్

కొత్త పాత్రలపై ధర లేదా బ్రాండ్ స్టిక్కర్ చేత్తో లాగినా, సబ్బు పెట్టి తోమినా ఆ జిగురు అస్సలు వదలదు. కానీ ఈ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అయితే ఎలాంటి కష్టం లేకుండానే దీన్ని తొలగించవచ్చు.
కొత్త పాత్రను తెచ్చిన వెంటనే స్టిక్కర్ను నీళ్లలో నానబెట్టి స్క్రబ్బర్తో తోమకండి. అలా చేస్తే కాగితం మాత్రమే ఊడివస్తుంది, జిగురు మాత్రం పాత్రకే గట్టిగా అతుక్కుపోతుంది.
కొత్త పాత్ర లేదా కుక్కర్ను ఖాళీగా గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెట్టి, చిన్న మంటపై (Low flame) కొన్ని సెకన్ల పాటు వేడి చేయండి.
పాత్ర కొద్దిగా వేడెక్కగానే, స్టిక్కర్ కింద ఉన్న గమ్ (జిగురు) నెమ్మదిగా కరగడం మొదలవుతుంది.
పాత్ర వేడిగా ఉన్నప్పుడే చాకుతో లేదా చేత్తో స్టిక్కర్ ఒక చివర పట్టుకుని లాగితే, స్టిక్కర్ మొత్తం ఒకే ముక్కగా నీట్గా ఊడివస్తుంది. పాత్ర మీద కొంచెం కూడా జిగురు మిగలదు!
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