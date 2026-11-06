Hairstyles: పండగ లుక్ అదిరిపోయేలా చేసే హెయిర్ స్టైల్స్

పండగ వేళ చాలా స్పెషల్ గా కనిపించాలి అంటే.. సింపుల్ గా లూస్ హెయిర్ కి.. పూలు చేరిస్తే సరిపోతుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
చీరలో గ్రాండ్ లుక్ రావాలి అంటే… ఇలాంటి గ్రాండ్ యాక్సెసరీస్ జత చేస్తే సరిపోతుంది. వీటితో హెయిర్ స్టైల్ వేసుకోవడం ఈజీ. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
పండగ వేళ ట్రెడిషనల్ గా కనిపించాలి అంటే.. ఇలాంటి జడ ఒకటి తగిలిస్తే సరిపోతుంది. పండగ కళ అంతా మీలోనే కనపడుతుంది.
కుందన్ స్టోన్స్ తో ఇలాంటి యాక్సెసరీస్ మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువగానే దొరుకుతాయి. వీటిని జస్ట్ మీకు నచ్చిన హెయిర్ స్టైల్ వేసుకొని వీటిని ఎటాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ఇలాంటి హెయిర్ యాక్సెసరీస్ జుట్టుకు ఎటాచ్ చేస్తే.. మీకు క్రేజీ లుక్ వచ్చేస్తుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు..
ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్స్ మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరల మీద ధరిస్తే.. మీ లుక్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.
Gym Rules : జిమ్ వెళ్లేవారు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలివే
Long Haram Designs: పట్టు చీరలతో ఈ హారం వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో!
కొత్త పాత్రలపై స్టిక్కర్లను ఒక్క సెకనులో తొలగించే సింపుల్ ట్రిక్
Jhumka Designs: చీరల మీద మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే జుంకా డిజైన్లు