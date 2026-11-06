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Hairstyles: పండగ లుక్ అదిరిపోయేలా చేసే హెయిర్ స్టైల్స్

life Nov 06 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
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పూలతో మ్యాజిక్..

పండగ వేళ చాలా స్పెషల్ గా కనిపించాలి అంటే.. సింపుల్ గా లూస్ హెయిర్ కి.. పూలు చేరిస్తే సరిపోతుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

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గ్రాండ్ హెయిర్ యాక్సెసరీస్..

చీరలో గ్రాండ్ లుక్ రావాలి అంటే… ఇలాంటి గ్రాండ్ యాక్సెసరీస్ జత చేస్తే సరిపోతుంది. వీటితో హెయిర్ స్టైల్ వేసుకోవడం ఈజీ. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
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జడ యాక్సెసరీస్..

పండగ వేళ ట్రెడిషనల్ గా కనిపించాలి అంటే.. ఇలాంటి జడ ఒకటి తగిలిస్తే సరిపోతుంది. పండగ కళ అంతా మీలోనే కనపడుతుంది.

Image credits: pinterest
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కుందన్ స్టోన్స్..

కుందన్ స్టోన్స్ తో ఇలాంటి యాక్సెసరీస్ మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువగానే దొరుకుతాయి. వీటిని జస్ట్ మీకు నచ్చిన హెయిర్ స్టైల్ వేసుకొని వీటిని ఎటాచ్  చేస్తే సరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
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క్రేజీ లుక్..

ఇలాంటి హెయిర్ యాక్సెసరీస్ జుట్టుకు ఎటాచ్ చేస్తే.. మీకు క్రేజీ లుక్ వచ్చేస్తుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు..

Image credits: pinterest
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ట్రెడిషనల్ లుక్..

ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్స్ మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరల మీద ధరిస్తే.. మీ లుక్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: weddingwireindia Instagram

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