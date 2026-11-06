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జిమ్ వెళ్లేవారు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

life Nov 06 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:freepik
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వస్తువులను శుభ్రంగా ఉంచండి

జిమ్‌లో ఏదైనా పరికరాన్ని వాడే ముందు, వాడిన తర్వాత దాన్ని శుభ్రం చేయండి. ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించకుండా వాడాలన్నమాట.

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ఎక్కువగా మాట్లాడవద్దు

జిమ్‌లో వర్కవుట్ చేసేటప్పుడు ఇతరులతో ఎక్కువగా మాట్లాడవద్దు. మీ పూర్తి దృష్టిని వ్యాయామంపైనే ఉంచండి.. అవసరం అయితేనే మాట్లాడండి.

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హెడ్‌ఫోన్స్ వాడవద్దు

వ్యాయామం చేసేటప్పుడు కొందరికి హెడ్‌ఫోన్స్ వాడే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ అది మంచిది కాదు. ఇది మీ ఏకాగ్రతను దెబ్బతీస్తుంది.

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స్నేహపూర్వకంగా ఉండండి!

జిమ్‌ సిబ్బందితో పాటు ఇతరులతో స్నేహపూర్వకంగా మెలగండి. అందరికీ తగిన గౌరవం ఇవ్వండి.

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పుకార్లు వద్దు

జిమ్‌లో ఎవరినీ తక్కువ చేసి చూడకండి. పుకార్లు వ్యాప్తి చేయవద్దు. అందరితో మర్యాదగా ప్రవర్తించండి. వ్యాయామం చేయడానికి అనువైన సరైన దుస్తులు, బూట్లు మాత్రమే ధరించండి.

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