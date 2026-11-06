జిమ్లో ఏదైనా పరికరాన్ని వాడే ముందు, వాడిన తర్వాత దాన్ని శుభ్రం చేయండి. ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించకుండా వాడాలన్నమాట.
జిమ్లో వర్కవుట్ చేసేటప్పుడు ఇతరులతో ఎక్కువగా మాట్లాడవద్దు. మీ పూర్తి దృష్టిని వ్యాయామంపైనే ఉంచండి.. అవసరం అయితేనే మాట్లాడండి.
వ్యాయామం చేసేటప్పుడు కొందరికి హెడ్ఫోన్స్ వాడే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ అది మంచిది కాదు. ఇది మీ ఏకాగ్రతను దెబ్బతీస్తుంది.
జిమ్ సిబ్బందితో పాటు ఇతరులతో స్నేహపూర్వకంగా మెలగండి. అందరికీ తగిన గౌరవం ఇవ్వండి.
జిమ్లో ఎవరినీ తక్కువ చేసి చూడకండి. పుకార్లు వ్యాప్తి చేయవద్దు. అందరితో మర్యాదగా ప్రవర్తించండి. వ్యాయామం చేయడానికి అనువైన సరైన దుస్తులు, బూట్లు మాత్రమే ధరించండి.
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