అదిరిపోయే రాజస్థానీ పట్టీల డిజైన్లు

life Feb 22 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chat gpt
స్టోన్ వర్క్ ఝాంఝర్ పాయల్

ఈ స్టోన్ వర్క్ ఝాంఝర్ పాయల్ డిజైన్ చాలా గ్రాండ్‌గా కనిపిస్తుంది. రాజస్థాన్‌లో ఈ తరం అమ్మాయిలు ఇలాంటి పట్టీలను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు.

Image credits: jewelleryinboxe instagram
ముక్కా ఝాంఝర్ పాయల్

ఈ ముక్కా ఝాంఝర్ పాయల్ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది పెద్దగా శబ్దం చేయదు. కానీ దీని నుంచి వచ్చే సన్నని ఘల్లుమనే శబ్దం చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
కుందన్ వర్క్ ఝాంఝర్ పాయల్

ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టలేని వాళ్లకి, లేదా వెండి పట్టీలు కొనకూడదు అనుకునే వాళ్లకి ఈ కుందన్ వర్క్ ఝాంఝర్ పాయల్ మంచి ఆప్షన్.

Image credits: chamkilee_jewellery instagram
బీడ్స్ వర్క్ ఝాంఝర్ పాయల్

ఈ బీడ్స్ వర్క్ ఝాంఝర్ పాయల్ డిజైన్ ప్రస్తుతం ఫుల్ ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఈ పట్టీలు పాదాల అందాన్ని, మీ స్టైల్‌ను మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: gold_jewellerskj instagram
హెవీ బ్రైడల్ ఝాంఝర్ పాయల్

పెళ్లికూతురి కోసం ఝాంఝర్ పాయల్ కొనాలనుకుంటే, ఇలాంటివి ఎంచుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ చాలా హ హెవీగా ఉంటుంది. పాదాలను కప్పేస్తుంది.

Image credits: Pinterest
ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీలు

తక్కువ ఖర్చుతో వచ్చే ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీలు ఇవి. పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Getty

