Bedsheet Tips: బెడ్ మీద బెడ్ షీట్ నీట్ గా కనిపించాలా? బెస్ట్ చిట్కా

life Feb 21 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ముందుగా పరుపు సైజు కొలవండి

ఎప్పుడూ పరుపు సైజుకు తగ్గట్టే బెడ్‌షీట్ ఎంచుకోండి. చిన్న బెడ్‌షీట్ సరిగ్గా పట్టదు, పెద్దదైతే ముడతలు వస్తాయి. ముడతలు లేని బెడ్ కోసం ఇది మొదటి నియమం.

ఎలాస్టిక్ క్లిప్స్ వాడండి

మార్కెట్లో దొరికే షీట్ క్లిప్స్.. బెడ్‌షీట్‌ను నాలుగు మూలల నుంచి పట్టి ఉంచుతాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో లేదా బెడ్‌పై ఎక్కువగా కదిలే వారికి ఈ ట్రిక్ బాగా పనిచేస్తుంది.

మూలల్లో టైట్‌గా మడవండి లేదా ముడి వేయండి

బెడ్‌షీట్ పరిచిన తర్వాత ప్రతి మూలను పరుపు కిందకు బాగా దోపండి. ఒకవేళ బెడ్‌షీట్ లూజ్‌గా ఉంటే, మూలలో చిన్నగా ముడి వేసి లోపలికి నొక్కండి. 

పరుపు, బెడ్‌షీట్ మధ్య యాంటీ-స్లిప్ లేయర్ ఉంచండి

మీ పరుపు నునుపుగా (స్మూత్‌గా) ఉంటే బెడ్‌షీట్ త్వరగా జారిపోతుంది. దీన్ని నివారించడానికి పరుపు, బెడ్‌షీట్ మధ్యలో ఒక పల్చటి కాటన్ షీట్ లేదా యాంటీ-స్లిప్ మ్యాట్ వేయండి. 

ఐరన్ చేయండి లేదా నీళ్లు స్ప్రే చేయండి

బెడ్‌షీట్ పరిచే ముందు లైట్‌గా ఐరన్ చేయండి లేదా నీళ్లను స్ప్రే చేయండి. దీనివల్ల వస్త్రం సాగి, నునుపుగా మారుతుంది. దీంతో ముడతలు పడే అవకాశం చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

