పాదాల అందాన్ని పెంచే ముత్యాల పట్టీలు

మల్టీలేయర్ ముత్యాల పట్టీలు చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి పట్టీలు మీకు 500 రూపాయలలోపే సులభంగా దొరుకుతాయి.
కుందన్ ముత్యాల పట్టీలు పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. దీనికి మందపాటి పట్టీ ఉంటుంది, ఇది చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
కాళ్లకు సింపుల్గా ముత్యాలతో చేసిన పట్టీలు వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా ఉంటారు. ఇందులో మీకు 3 నుంచి 4 వరుసలు దొరుకుతాయి.
మీరు కాళ్లకు మెటల్తో పాటు ముత్యాలున్న పట్టీల ఎలిగెంట్ లుక్ను ఎంచుకోండి. ఇలాంటి పట్టీలు దృఢంగా ఉంటాయి, సూట్తో పాటు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
పెద్ద ముత్యాలతో చేసిన పట్టీలను పెట్టుకుంటే సన్నని పాదాల అందాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఇలాంటి పట్టీలలో రంగురంగుల ముత్యాలు కూడా దొరుకుతాయి.
మీరు తెల్ల ముత్యాల పట్టీలు నచ్చకపోతే నల్ల పూసల పట్టీలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. నల్ల ముత్యాలు, మెటల్ లీఫ్ లుక్తో ఉన్న ప్రత్యేక ప్యాటర్న్లను ఎంచుకోండి.
సింగిల్ లేయర్ లో వచ్చే ఈ ముత్యాల పట్టీల చూసేందుకు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి.
