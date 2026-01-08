Telugu

పాదాల అందాన్ని పెంచే ముత్యాల పట్టీలు

Jan 08 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram/anumerton
మల్టీలేయర్ ముత్యాల పట్టీలు

మల్టీలేయర్ ముత్యాల పట్టీలు చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.  ఇలాంటి పట్టీలు మీకు 500 రూపాయలలోపే సులభంగా దొరుకుతాయి. 

Image credits: GEMINI AI
కుందన్ ముత్యాల పట్టీలు

కుందన్ ముత్యాల పట్టీలు పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.   దీనికి మందపాటి పట్టీ ఉంటుంది, ఇది చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: SOCIAL MEDIA
సాధారణ తెల్ల ముత్యాల పట్టీలు

కాళ్లకు సింపుల్‌గా ముత్యాలతో చేసిన పట్టీలు వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా ఉంటారు. ఇందులో మీకు 3 నుంచి 4 వరుసలు దొరుకుతాయి. 

Image credits: SOCIAL MEDIA
మెటల్ పర్ల్ పట్టీలు

మీరు కాళ్లకు మెటల్‌తో పాటు ముత్యాలున్న పట్టీల ఎలిగెంట్ లుక్‌ను ఎంచుకోండి. ఇలాంటి పట్టీలు దృఢంగా ఉంటాయి, సూట్‌తో పాటు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. 

Image credits: SOCIAL MEDIA
పెద్ద ముత్యాల పట్టీలు

పెద్ద ముత్యాలతో చేసిన పట్టీలను పెట్టుకుంటే సన్నని పాదాల అందాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఇలాంటి పట్టీలలో రంగురంగుల ముత్యాలు కూడా దొరుకుతాయి. 

Image credits: SOCIAL MEDIA
నల్ల ముత్యాల పట్టీలు

మీరు తెల్ల ముత్యాల పట్టీలు నచ్చకపోతే నల్ల పూసల పట్టీలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. నల్ల ముత్యాలు, మెటల్ లీఫ్ లుక్‌తో ఉన్న ప్రత్యేక ప్యాటర్న్‌లను ఎంచుకోండి. 

Image credits: Pinterest
చిన్న ముత్యాల పట్టీలు

సింగిల్ లేయర్ లో వచ్చే ఈ ముత్యాల పట్టీల చూసేందుకు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: Blue stone

