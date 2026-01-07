Telugu

అతితక్కువ బంగారంతో ఉంగరాల డిజైన్లు

life Jan 07 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram@junu_aj_gold
Telugu

తక్కువ బంగారంతో

ఈ రోజుల్లో మహిళల్లో తక్కువ గ్రాముల బంగారు ఉంగరాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతో సున్నితమైన, ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని ఇచ్చే ఈ ఉంగరాలు రోజువారీ వాడకానికి సరిగ్గా సరిపోతాయి.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold
Telugu

సింగిల్ స్టోన్ ఉంగరం

1 నుండి 2 గ్రాముల బరువున్న సింగిల్ స్టోన్ ఉంగరం సింపుల్‌గా, ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తుంది. రోజువారీ వాడకంతో పాటు ఆఫీస్, కాలేజీకి కూడా ఈ ఉంగరం మంచి ఎంపిక.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold
Telugu

ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉంగరం

పూల డిజైన్లలో ఉండే ఉంగరాలను 2 నుండి 3 గ్రాములలో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్‌లో సాంప్రదాయ, ఆధునిక రూపాల అందమైన కలయిక కనిపిస్తుంది.

Image credits: Gemini AI
Telugu

మినిమల్ డైమండ్ కట్ ఉంగరం

చిన్న డైమండ్ కట్ లేదా జిర్కాన్ స్టోన్‌తో ఉన్న ఉంగరం 1.5 నుండి 2.5 గ్రాములలో తయారవుతుంది. తేలికగా ఉన్నప్పటికీ ఈ ఉంగరం ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold
Telugu

మ్యాట్ లేదా రోజ్ గోల్డ్ ఫినిష్

మ్యాట్ ఫినిష్ లేదా రోజ్ గోల్డ్ టచ్ ఉన్న ఉంగరాలు తక్కువ గ్రాములలో చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. 2 నుండి 3 గ్రాములలో ట్రెండీ డిజైన్‌ను తయారు చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold

హోటళ్లలో బెడ్‌లపై తెల్లటి బెడ్‌షీట్లు ఎందుకుంటాయి?

పండగలు, ఫంక్షన్లకు ఈ ఇయర్ రింగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి

ఇంట్లో తులసి మొక్క ఎందుకు పెంచాలి?

అల్లాన్ని రోజూ తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?