ఈ రోజుల్లో మహిళల్లో తక్కువ గ్రాముల బంగారు ఉంగరాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతో సున్నితమైన, ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని ఇచ్చే ఈ ఉంగరాలు రోజువారీ వాడకానికి సరిగ్గా సరిపోతాయి.
1 నుండి 2 గ్రాముల బరువున్న సింగిల్ స్టోన్ ఉంగరం సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది. రోజువారీ వాడకంతో పాటు ఆఫీస్, కాలేజీకి కూడా ఈ ఉంగరం మంచి ఎంపిక.
పూల డిజైన్లలో ఉండే ఉంగరాలను 2 నుండి 3 గ్రాములలో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్లో సాంప్రదాయ, ఆధునిక రూపాల అందమైన కలయిక కనిపిస్తుంది.
చిన్న డైమండ్ కట్ లేదా జిర్కాన్ స్టోన్తో ఉన్న ఉంగరం 1.5 నుండి 2.5 గ్రాములలో తయారవుతుంది. తేలికగా ఉన్నప్పటికీ ఈ ఉంగరం ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.
మ్యాట్ ఫినిష్ లేదా రోజ్ గోల్డ్ టచ్ ఉన్న ఉంగరాలు తక్కువ గ్రాములలో చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. 2 నుండి 3 గ్రాములలో ట్రెండీ డిజైన్ను తయారు చేసుకోవచ్చు.
