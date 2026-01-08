Telugu

ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే అందానికి అందం.. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం

gardening Jan 08 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

బోస్టన్ ఫెర్న్

బోస్టన్ ఫెర్న్ అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ సంరక్షణతో పెరుగుతుంది. గాలిని చక్కగా శుద్ధి చేస్తుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

బాంబూ పామ్

వాతావరణంలోని విష పదార్థాలను తొలగించే శక్తి ఈ మొక్కకు ఉంటుంది. కానీ గాలి వెలుతురు ఉన్న ప్రదేశంలోనే ఈ మొక్క పెరుగుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

చైనీస్ ఎవర్ గ్రీన్

చైనీస్ ఎవర్ గ్రీన్ అత్యధికంగా ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఈ మొక్క పింక్, ఆరెంజ్, ఎరుపు, పసుపు రంగులలో ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

స్నేక్ ప్లాంట్

స్నేక్ ప్లాంట్ గాలిలోని కాలుష్య కారకాలను తొలగిస్తుంది. ఇంట్లో తాజా వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

రబ్బర్ ప్లాంట్

గాలిని శుద్ధి చేయడంలో రబ్బర్ ప్లాంట్ ముందుంటుంది. ఈ మొక్క తక్కువ సంరక్షణతో పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కలబంద

కలబంద కూడా గాలిని శుద్ధి చేసే శక్తి కలిగి ఉంటుంది. రాత్రిపూట ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ని విడుదల చేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

జెర్బెరా

జెర్బెరా అందమైన మొక్క. ఇది ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. గాలిలోని విష పదార్థాలను తొలగిస్తుంది. 

Image credits: Getty

ఇంట్లో ప్రశాంతతను పెంచే అద్భుతమైన మొక్కలు ఇవే!

బెడ్రూమ్ లో మనీ ప్లాంట్ ఎందుకు పెంచాలి?

బెడ్ రూమ్ లో ఈ మొక్క ఉంటే ఎంత మంచిదో తెలుసా?

ఇంట్లో ZZ ప్లాంట్ పెంచడం వల్ల ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?