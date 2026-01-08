బోస్టన్ ఫెర్న్ అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ సంరక్షణతో పెరుగుతుంది. గాలిని చక్కగా శుద్ధి చేస్తుంది.
వాతావరణంలోని విష పదార్థాలను తొలగించే శక్తి ఈ మొక్కకు ఉంటుంది. కానీ గాలి వెలుతురు ఉన్న ప్రదేశంలోనే ఈ మొక్క పెరుగుతుంది.
చైనీస్ ఎవర్ గ్రీన్ అత్యధికంగా ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తుంది. ఈ మొక్క పింక్, ఆరెంజ్, ఎరుపు, పసుపు రంగులలో ఉంటుంది.
స్నేక్ ప్లాంట్ గాలిలోని కాలుష్య కారకాలను తొలగిస్తుంది. ఇంట్లో తాజా వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది.
గాలిని శుద్ధి చేయడంలో రబ్బర్ ప్లాంట్ ముందుంటుంది. ఈ మొక్క తక్కువ సంరక్షణతో పెరుగుతుంది.
కలబంద కూడా గాలిని శుద్ధి చేసే శక్తి కలిగి ఉంటుంది. రాత్రిపూట ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ని విడుదల చేస్తుంది.
జెర్బెరా అందమైన మొక్క. ఇది ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. గాలిలోని విష పదార్థాలను తొలగిస్తుంది.
