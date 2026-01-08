Telugu

చర్మం మెరిసిపోవాలంటే కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!

food-life Jan 08 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

చేపలు

సాల్మన్ వంటి కొన్ని రకాల చేపలు చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

బెర్రీ పండ్లు

బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి, చర్మ డ్యామేజ్‌ను నివారించడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఆకుకూరలు

ఆకుకూరలు చర్మ సంరక్షణకు సహాయపడతాయి. వీటిలో విటమిన్ ఎ, సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

చిలగడదుంప

చిలగడదుంపలో బీటా కెరోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Social Media
Telugu

టమాట

టమాటాలలో లైకోపీన్, విటమిన్ సి ఉంటాయి. ఇవి చర్మ ఆరోగ్యానికి పరోక్షంగా సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో కాటెచిన్స్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.

Image credits: Getty

పొట్టు సులువుగా రావాలంటే గుడ్లను ఇలా ఉడికించండి

ప్రతిరోజూ ఒక జామకాయ తింటే చాలు

చిలగడ దుంప రోజూ తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే

రోజూ బంగాళదుంపలు తింటే ఏమౌతుంది?