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Anklets: మీ పాదాలకే అందాన్ని తెచ్చే ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ పట్టీలు.. !

life Oct 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:saraf rs Jewellery
Telugu

డ్రాప్ డిజైన్ పట్టీలు..

ఈ ఫోటోలో మధ్యలో పచ్చని రంగు స్టోన్లు, చిన్న డ్రాప్ లాకెట్‌తో కూడిన అందమైన ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ పట్టీలు ఉన్నాయి. ట్రెడిషనల్ దుస్తులకు చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: saraf rs Jewellery
Telugu

ఫ్లవర్ డిజైన్ పట్టీలు..

ఈ ఫోటోలో ఆకుపచ్చ రంగు ఆకుల డిజైన్,  పూల డిజైన్ తో కూడిన అందమైన ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీలు ఉన్నాయి. ఇది చూడటానికి ఎంతో కళాత్మకంగా ఉంటుంది.

Image credits: saraf rs Jewellery
Telugu

వైట్ స్టోన్స్ తో ట్రెండీ పట్టీలు..

ఈ ఫోటోలో మెరిసే తెల్లని స్టోన్లు పొదిగిన పట్టీలు ఉన్నాయి. ఇవి చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తున్నాయి. స్పెషల్ అకేషన్స్ కి ఇవి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. 

Image credits: saraf rs Jewellery
Telugu

క్లాసిక్ డిజైన్ పట్టీలు..

ఈ ఫోటోలో సింపుల్ , క్లాసిక్ డిజైన్‌తో కూడిన డబుల్ లేయర్డ్ ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ చైన్ పట్టీలు కనిపిస్తాయి. ఇవి రోజువారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: saraf rs Jewellery
Telugu

సింపుల్ డిజైన్..

ఈ పట్టీలు చూడటానికి చాలా సింపుల్ గా ఉన్నా… మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఇవి పాదాలకే అందాన్ని తెస్తాయి.

Image credits: saraf rs Jewellery
Telugu

రంగు రాళ్ల పట్టీలు..

ఈ ఫోటోలో వివిధ రంగుల రంగురంగుల స్టోన్లతో కూడిన ఆకర్షణీయమైన పూల డిజైన్ సిల్వర్ పట్టీలు ఉన్నాయి. పండుగలు , వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.

Image credits: saraf rs Jewellery

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