ఈ నల్లపూసల గజ్జెల పట్టీలు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చక్కగా నప్పుతాయి. ఇవి మీ పాదాలకు మరింత అందాన్ని ఇస్తాయి.
సన్నని చైన్, నల్లపూసలతో వచ్చే ఈ పట్టీలు పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. మీరు వీటిని తక్కువ బడ్జెట్లోనే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
వెండి, నల్లపూసల కాంబినేషన్లో వచ్చే ఈ పట్టీలు డైలీవేర్కు చాలా బాగుంటాయి. మీరు మీ ఆత్మీయులకు గిఫ్ట్గా ఇవ్వడానికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
మధ్యలో వెండి చైన్, చుట్టూ నల్లపూసలతో వచ్చే ఈ పట్టీలు చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఇవి మీ పాదాలకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
చుట్టూ నల్లపూసలు, మధ్యలో ఫ్లవర్ డిజైన్తో వచ్చే ఈ పట్టీలు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. మీరు వీటిని బడ్జెట్ ధరలోనే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
చుట్టూ నల్లపూసలు, మధ్యలో ఈవిల్ ఐ డిజైన్తో వచ్చే ఈ పట్టీలు రోజువారీ వాడకానికి బాగుంటాయి. ఇవి అన్ని వయసుల వారికి చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
చుట్టూ వెండి మువ్వలతో వచ్చే ఈ పట్టీలు పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇవి సూపర్ ఛాయిస్.
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