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కేవలం 2 గ్రాముల్లో అందమైన ఉంగరాలు.. బెస్ట్ డిజైన్లు ఇవిగో

life Oct 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Tanishq
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పొడుల ఉంగరం

చిన్న తెల్లటి పొడులు పొదిగిన ఉంగరం ఇది. ఉంగరం వేలికి ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: Tanishq
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మోడ్రన్ డిజైన్

ఇది ఉంగరాల్లో కొత్త మోడ్రన్ డిజైన్. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా, కళగా ఉంటుంది.

Image credits: Tanishq
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లింక్ డిజైన్లు

లింక్ డిజైన్ తో వచ్చే ఉంగరం ఇది. ఇది చూసేందుకు ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: Tanishq
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ముత్యపు ఉంగరం

మధ్యల ముత్యం పెట్టిన ఉంగరం ఇది. కేవలం రెండు గ్రాముల్లోనే మంచి లుక్ వస్తుంది.

Image credits: Tanishq
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ఫ్లవర్ డిజైన్

అరవిరిసిన పువ్వులాంటి ఫ్లవర్ డిజైన్.  రాయల్ లుక్ ఇచ్చే ఉంగరం ఇది.

Image credits: Tanishq
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సింగిల్ పొడి ఉంగరం

సింగిల్ పొడితో వచ్చే మెరిసే ఉంగరం. అమ్మాయిలకు ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: Tanishq
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ముద్ద మందారంలాంటి డిజైన్

పువ్వు ఆకారంలో ఉండే ఉంగరం డిజైన్ ఇది. చూసేందుకు ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: Tanishq

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