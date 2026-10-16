సంప్రదాయ దుస్తుల్లో చిన్నారుల అందమే వేరు. ఇలాంటి పట్టు పరికిణీలు పండగలు, శుభకార్యాలకు సూపర్ గా ఉంటాయి.
ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ లెహంగా చిన్నారులకు చాలా బాగుంటుంది. ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతుంది.
సీక్విన్స్ వర్క్ తో ఉన్న పెప్లమ్ టాప్, ఫ్రిల్స్ లెహంగా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. పిల్లల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
పూల డిజైన్లతో ఉన్న ఈ ఫ్రాక్ చిన్నారుల అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు ఈ స్టైలిష్ డ్రెస్సులు చక్కగా సరిపోతాయి.
కస్టమైజ్డ్ ఫ్రాక్స్ పిల్లలను మరింత క్యూట్ గా చూపిస్తాయి. ఇలా మనకు నచ్చిన ఫ్యాబ్రిక్ తో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు.
నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ పింక్ ఫ్రాక్ పిల్లలకు క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ హెయిర్ బ్యాండ్, స్లిప్పర్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
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