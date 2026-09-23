Kundan Jhumka: చీరల మీదకు అదిరిపోయే కుందన్ జుంకాలు..చూసేయండి

చీరల మీదకు ఇలాంటి కుందన్స్ తో నిండిన బుట్టలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. స్టడ్స్ మొత్తం పింక్, కింద ముత్యాలు, పచ్చపూసలతో వేలాడుతూ చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఇలాంటి జుంకాలు.. ట్రెడిషనల్ దుస్తులకు మరింత అందాన్ని తెస్తాయి. మీ ముఖంలో అందం పెరుగుతుంది.
చాలా మంది చీరలు, లెహంగాలు ధరించినప్పుడు కాస్త హెవీ జుంకాలు ఇష్టపడతారు. వారు ఇవి ట్రై చేయచ్చు.
ఇయర్ రింగ్స్ లో పీకాక్ డిజైన్ ని మించిన అందం మరో దానికి రాదు అనే చెప్పాలి. పైన నెమలి డిజైన్ కింద.. బుట్టలు వేలాడతూ చాలా అందంగా ఉన్నాయి.
ఇలాంటి హెవీ జుంకాలు కూడా చీరలు, లెహంగాల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
ఇది లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. మంచి డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న జుంకాలు కూడా మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. పండగల సమయంలో ట్రై చేయచ్చు.
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