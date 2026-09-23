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Kundan Jhumka: చీరల మీదకు అదిరిపోయే కుందన్ జుంకాలు..చూసేయండి

life Sep 23 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Muskan jewels
Telugu

కుందన్ జుంకాలు..

చీరల మీదకు ఇలాంటి కుందన్స్ తో నిండిన బుట్టలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.  స్టడ్స్ మొత్తం పింక్, కింద ముత్యాలు, పచ్చపూసలతో వేలాడుతూ చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి.

Image credits: Muskan jewels
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బుట్టల డిజైన్..

ఇలాంటి జుంకాలు.. ట్రెడిషనల్ దుస్తులకు మరింత అందాన్ని తెస్తాయి.  మీ ముఖంలో అందం పెరుగుతుంది.

Image credits: Muskan jewels
Telugu

హెవీ జుంకాలు..

చాలా మంది చీరలు, లెహంగాలు ధరించినప్పుడు కాస్త హెవీ జుంకాలు ఇష్టపడతారు. వారు ఇవి ట్రై చేయచ్చు.

Image credits: Muskan jewels
Telugu

నెమలి జుంకాలు..

ఇయర్ రింగ్స్ లో పీకాక్ డిజైన్ ని మించిన అందం మరో దానికి రాదు అనే చెప్పాలి.  పైన నెమలి డిజైన్ కింద.. బుట్టలు వేలాడతూ చాలా అందంగా ఉన్నాయి.

Image credits: Muskan jewels
Telugu

భారీ జుంకాలు.

ఇలాంటి హెవీ జుంకాలు కూడా చీరలు, లెహంగాల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Muskan jewels
Telugu

లీఫ్ జుంకాలు..

ఇది లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది.  మంచి డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Muskan jewels
Telugu

ఫ్లోరల్ జుంకా..

ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న జుంకాలు కూడా మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. పండగల సమయంలో ట్రై చేయచ్చు.

Image credits: Muskan jewels

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