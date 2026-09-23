ఉసిరికాయలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్ల నుంచి శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
ఉసిరికాయలోని విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని యవ్వనంగా, కాంతివంతంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
ఉసిరికాయలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది అసిడిటీని తగ్గించి, ఆహారంలోని పోషకాలను శరీరం సులభంగా గ్రహించేలా చేస్తుంది.
ఉసిరికాయ చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్లను తగ్గిస్తుంది. మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచి గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
భోజనానికి ముందు ఒక ఉసిరికాయ తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఉసిరికాయలో విటమిన్ ఏ, కెరోటినాయిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీన్ని రోజూ తింటే కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది.
ఉసిరికాయలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
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