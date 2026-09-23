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రోజూ ఒక ఉసిరికాయ తింటే ఊహించని లాభాలు.. ఒకసారి ట్రై చేయండి!

life Sep 23 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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రోగనిరోధక శక్తి

ఉసిరికాయలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌ల నుంచి శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.

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చర్మ సౌందర్యం

ఉసిరికాయలోని విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని యవ్వనంగా, కాంతివంతంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. 

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జీర్ణ సమస్యలు దూరం

ఉసిరికాయలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది అసిడిటీని తగ్గించి, ఆహారంలోని పోషకాలను శరీరం సులభంగా గ్రహించేలా చేస్తుంది.

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గుండె ఆరోగ్యం

ఉసిరికాయ చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్లను తగ్గిస్తుంది. మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచి గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

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బ్లెడ్ షుగర్ కంట్రోల్

భోజనానికి ముందు ఒక ఉసిరికాయ తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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కంటి చూపు

ఉసిరికాయలో విటమిన్ ఏ, కెరోటినాయిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీన్ని రోజూ తింటే కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది. 

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కిడ్నీ ఆరోగ్యం

ఉసిరికాయలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

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