మీకోసం అదిరిపోయే పెద్ద జుంకాల డిజైన్లు

life Mar 25 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chat gpt and other
చక్కటి నగిషీతో జుంకాలు

పెళ్లిలో వధువు అందంగా కనిపించాలంటే, చీరతో పాటూ సరైన ఆభరణాలు కూడా ముఖ్యం. పెద్ద పెద్ద జుంకాలు ముఖానికి ఎంతో కళను అందిస్తాయి.

Image credits: pinterest
ఝుల్నీ వాలీ జుంకా

ఈ ఝుల్నీ వాలీ జుంకా డిజైన్ చూడటానికి  సంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటుంది. పెళ్లి కోసం ఇలాంటి హెవీ, చక్కటి పనితనం ఉన్న జుంకాలు ఎంపిక చేసుకోవాలి.

Image credits: Pinterest
3 మహల్ జుంకాలు

ఇలాంటి  3 మహల్ జుంకాలను ఎక్కువ ముస్లిం పెళ్లిళ్లలో పెట్టుకుంటారు. ఈ డిజైన్ బడ్జెట్ ఎక్కువగా  ఉంటుంది. రెండు తులాలకు పైగా దీనికి ఖర్చువుతుంది.

Image credits: anaya_jewellers34
ముత్యాల జుంకాలు

సింగిల్ మహల్‌తో వచ్చే జుంకాలు ఇవి.  పెళ్లిలో పెట్టుకునేందుకు అద్భుతమైన డిజైన్. 

Image credits: anaya_jewellers34
కాశ్మీరీ జుంకాలు

ఈ రోజుల్లో కాశ్మీరీ జుంకాలు సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇయర్ చైన్‌తో వచ్చే ఈ అందమైన, స్టైలిష్ కాశ్మీరీ జుమ్కా పెళ్లికూతురికి బావుంటుంంది.

Image credits: fiyarastudio
భారీ చెవి పోగులు

ముస్లింల పెళ్లిళ్లలో ఎక్కువగా ఇలాంటి డిజైన్లు కనిపిస్తాయి. పొడవుగా ఉంటే వీటిని వారే ఎక్కువగా ధరిస్తారు.

Image credits: Getty
4 మహల్ జుంకాలు

ఇవి వేడుకలకు ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ 4 మహల్ జుంకాలు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty

