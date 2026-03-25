పెళ్లిలో వధువు అందంగా కనిపించాలంటే, చీరతో పాటూ సరైన ఆభరణాలు కూడా ముఖ్యం. పెద్ద పెద్ద జుంకాలు ముఖానికి ఎంతో కళను అందిస్తాయి.
ఈ ఝుల్నీ వాలీ జుంకా డిజైన్ చూడటానికి సంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటుంది. పెళ్లి కోసం ఇలాంటి హెవీ, చక్కటి పనితనం ఉన్న జుంకాలు ఎంపిక చేసుకోవాలి.
ఇలాంటి 3 మహల్ జుంకాలను ఎక్కువ ముస్లిం పెళ్లిళ్లలో పెట్టుకుంటారు. ఈ డిజైన్ బడ్జెట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రెండు తులాలకు పైగా దీనికి ఖర్చువుతుంది.
సింగిల్ మహల్తో వచ్చే జుంకాలు ఇవి. పెళ్లిలో పెట్టుకునేందుకు అద్భుతమైన డిజైన్.
ఈ రోజుల్లో కాశ్మీరీ జుంకాలు సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇయర్ చైన్తో వచ్చే ఈ అందమైన, స్టైలిష్ కాశ్మీరీ జుమ్కా పెళ్లికూతురికి బావుంటుంంది.
ముస్లింల పెళ్లిళ్లలో ఎక్కువగా ఇలాంటి డిజైన్లు కనిపిస్తాయి. పొడవుగా ఉంటే వీటిని వారే ఎక్కువగా ధరిస్తారు.
ఇవి వేడుకలకు ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ 4 మహల్ జుంకాలు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
