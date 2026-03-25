Egg: రోజుకి ఒక కోడిగుడ్డు తింటే శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?

గుడ్లు ప్రోటీన్తో నిండిన పోషకాహారం. ఇవి శరీర పెరుగుదలకు, కండరాల అభివృద్ధికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
గుడ్డులో 'కోలిన్' అనే పోషకం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది 'అసిటైల్కోలిన్' అనే న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది జ్ఞాపకశక్తికి చాలా ముఖ్యం.
రోజూ గుడ్డు తినడం వల్ల కళ్లకు రక్షణ లభిస్తుంది. గుడ్డు పచ్చసొనలో ఉండే 'లుటిన్', 'జియాక్సంతిన్' అనే పోషకాలు కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తాయి.
గుడ్డులో సల్ఫర్ అధికంగా ఉండే అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు, చర్మం, గోళ్లకు అవసరమైన 'కెరాటిన్' అనే ప్రోటీన్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి శరీరానికి సహాయపడతాయి.
గుడ్డులోని తెల్లసొనతో పోలిస్తే, పచ్చసొనలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ ఇ, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
గుడ్డులో క్యాలరీలు చాలా తక్కువ. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన పోషకాహారం.
గుడ్డులో ప్రోటీన్, సెలీనియం, విటమిన్లు ఎ, డి, బి12 వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
గుడ్డులో ఉండే 'అల్బుమిన్' అనే ప్రోటీన్ చర్మానికి లోతైన తేమను, పోషణను అందిస్తుంది. దీంతో చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ప్రోటీన్, కోలిన్ పుష్కలంగా ఉండే గుడ్డు కాలేయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇది కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.
