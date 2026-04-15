Telugu

మీ చిన్నారి కోసం బంగారు చెవిదిద్దులు.. ఎంత బాగున్నాయో!

woman-life Apr 15 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
1 గ్రాము బరువులో చిక్ స్టడ్స్

1 గ్రాము బంగారంలో వచ్చే ఇలాంటి చిక్ స్టడ్స్ పిల్లలకు సౌకర్యంగా ఉండటమే కాదు, ఎన్నో ఏళ్లపాటు మన్నికగా ఉంటాయి. 

హార్ట్ షేప్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

చిన్న పిల్లలకు హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. క్లోజ్డ్ లాక్ వల్ల ఇవి భద్రంగా ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

మెటాలిక్ స్టార్ గోల్డ్ టాప్స్

ఇలాంటి మెటాలిక్ స్టార్ ఇయర్ రింగ్స్ చిన్నపిల్లలకు బాగా నచ్చుతాయి. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి.

డైమండ్ స్టడెడ్ గోల్డ్ హూప్స్

మూడేళ్ల పాప కోసం డైమండ్స్ పొదిగిన గోల్డ్ హూప్స్ మంచి ఆప్షన్. ఇవి ఫెమినైన్ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

హార్ట్ షేప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

హార్ట్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎవర్ గ్రీన్ డిజైన్. పదే పదే చెవి దిద్దులు మార్చే పని లేకుండా ఉండాలంటే, వీటిని తీసుకోవచ్చు.

పెర్ల్ డ్రాప్ జిర్కాన్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

మోడ్రన్  లుక్ కోసం ఇలాంటి పెర్ల్ డ్రాప్ జిర్కాన్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయవచ్చు. ఇవి సోఫిస్టికేటెడ్ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

లేటెస్ట్ డిజైన్

చిన్న చిన్న స్టోన్స్‌తో వచ్చే ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్.. స్టైల్, ఫ్యాషన్‌ల కలయికలా ఉంటుంది. మూడేళ్ల పాప కోసం ఇలాంటి చెవి దిద్దులు చేయించవచ్చు.

