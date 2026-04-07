ఈ సిల్వర్ ఝుల్ని నోస్పిన్ డిజైన్ కాస్త పెద్దగా, హెవీ లుక్లో ఉంటుంది. వెడల్పాటి ముఖం ఉన్నవారికి ఇది అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. సిల్వర్ జ్యువెలరీ, ఎత్నిక్ దుస్తులతో దీన్ని జతచేయవచ్చు.
కుందన్ నోస్పిన్లో ముత్యాల ఝుల్ని ఉన్న ఈ డిజైన్ చూడటానికి చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. పెద్ద, వెడల్పాటి ముఖం ఉన్నవారి అందాన్ని, హుందాతనాన్ని ఇది మరింత పెంచుతుంది.
మరాఠీ నోస్పిన్..ట్రెడిషనల్ లుక్తో పాటు స్టైల్ కూడా. చూడటానికి అందంగా, పక్కా ఎత్నిక్, ఎలిగెంట్ లుక్ అందిస్తుంది. దీనికి ఉన్న 2 పూసల ఝుల్ని ముఖానికి కొత్త కళను తెస్తుంది.
డ్రాప్ స్టైల్లో గోల్డెన్ ఝుల్ని ఉన్న ఈ నోస్పిన్ డిజైన్ చాలా సింపుల్, సోబర్, ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది. దీనిలోని పర్ల్ డ్రాప్ ఝుల్ని ఈ నోస్పిన్కే అసలైన అందం.
సింపుల్గా ఉంటూనే అందంగా కనిపించాలనుకుంటే, పర్ల్ ఝుల్నితో ఉన్న ఈ ఫ్లోరల్ నోస్పిన్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. దీన్ని చీర, సూట్, లెహెంగాలపైకి స్టైల్ చేయొచ్చు.
ఈ పర్ల్ ఝుల్ని నోస్పిన్ డిజైన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. రజ్వాడీ స్టైల్లో ఉండే ఈ ఝుల్ని నోస్పిన్ చూడటానికి గ్రాండ్గా, సోబర్గా కనిపిస్తుంది.
ఝుల్ని వాలీ నథ్నీ ఒకప్పుడు సూపర్ హిట్ డిజైన్. పెళ్లికూతుళ్లు, అమ్మాయిలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ ఝుల్ని నథ్నీ మళ్లీ ట్రెండ్లోకి వచ్చింది. ఎత్నిక్ వేర్తో అదిరిపోద్ది.
