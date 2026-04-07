భారీ నగలు లేకుండానే ముఖానికి కొత్త కళ.. 7 ఝుల్ని నోస్ పిన్ డిజైన్స్

భారీ నగలు ధరించకుండానే మీ ముఖం అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపించాలా? అయితే, ఈ 7 ఝుల్ని నోస్ పిన్ డిజైన్స్ చూడండి. ఇవి మీ ముఖానికి కొత్త అందాన్నిస్తాయి.
life Apr 07 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:chat gpt and instagram
సిల్వర్ ఝుల్ని నోస్‌పిన్

ఈ సిల్వర్ ఝుల్ని నోస్‌పిన్ డిజైన్ కాస్త పెద్దగా, హెవీ లుక్‌లో ఉంటుంది. వెడల్పాటి ముఖం ఉన్నవారికి ఇది అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. సిల్వర్ జ్యువెలరీ, ఎత్నిక్ దుస్తులతో దీన్ని జతచేయవచ్చు.

Image credits: shyle.in
కుందన్ నోస్‌పిన్ విత్ ఝుల్ని

కుందన్ నోస్‌పిన్‌లో ముత్యాల ఝుల్ని ఉన్న ఈ డిజైన్ చూడటానికి చాలా గ్రాండ్‌గా ఉంటుంది. పెద్ద, వెడల్పాటి ముఖం ఉన్నవారి అందాన్ని, హుందాతనాన్ని ఇది మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: curiocottage
మరాఠీ నథ్ విత్ బీడ్స్ ఝుల్ని

మరాఠీ నోస్‌పిన్..ట్రెడిషనల్ లుక్‌తో పాటు స్టైల్‌ కూడా. చూడటానికి అందంగా, పక్కా ఎత్నిక్, ఎలిగెంట్ లుక్‌ అందిస్తుంది. దీనికి ఉన్న 2 పూసల ఝుల్ని ముఖానికి కొత్త కళను తెస్తుంది.

Image credits: digitaldressroom instagram
డ్రాప్ స్టైల్ ఝుల్ని నోస్‌పిన్

డ్రాప్ స్టైల్‌లో గోల్డెన్ ఝుల్ని ఉన్న ఈ నోస్‌పిన్ డిజైన్ చాలా సింపుల్, సోబర్, ఎలిగెంట్‌గా ఉంటుంది. దీనిలోని పర్ల్ డ్రాప్ ఝుల్ని ఈ నోస్‌పిన్‌కే అసలైన అందం.

Image credits: totapari1 instagram
ఫ్లోరల్ నోస్‌పిన్ విత్ పర్ల్ ఝుల్ని

సింపుల్‌గా ఉంటూనే అందంగా కనిపించాలనుకుంటే, పర్ల్ ఝుల్నితో ఉన్న ఈ ఫ్లోరల్ నోస్‌పిన్ పర్‌ఫెక్ట్ ఛాయిస్. దీన్ని చీర, సూట్, లెహెంగాలపైకి స్టైల్ చేయొచ్చు.

Image credits: totapari1 instagram
పర్ల్ ఝుల్ని నోస్‌పిన్

ఈ పర్ల్ ఝుల్ని నోస్‌పిన్ డిజైన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. రజ్వాడీ స్టైల్‌లో ఉండే ఈ ఝుల్ని నోస్‌పిన్ చూడటానికి గ్రాండ్‌గా, సోబర్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: totapari1 instagram
ఝుల్ని వాలీ నథ్నీ

ఝుల్ని వాలీ నథ్నీ ఒకప్పుడు సూపర్ హిట్ డిజైన్. పెళ్లికూతుళ్లు, అమ్మాయిలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ ఝుల్ని నథ్నీ మళ్లీ ట్రెండ్‌లోకి వచ్చింది. ఎత్నిక్ వేర్‌తో అదిరిపోద్ది.

Image credits: female_nosepin_lovers instagram

