Telugu

అద్దాల మెరుపు, దారాల పటుత్వం.. 6 అదిరిపోయే థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్స్

అద్దాల మెరుపు, దారాల పటుత్వంతో వచ్చే ఈ థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్స్ మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. లేటెస్ట్ డిజైన్లపై ఓ లుక్కేయండి.
life Apr 06 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:INSTAGRAM
థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్స్

రకరకాల డిజైన్లలో లభించే ఈ థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్స్ మీ చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ఈ గాజులు ఒకే రంగులో కాకుండా చాలా రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.  

Image credits: PINTEREST
పెద్ద అద్దాల గాజులు

పెద్ద అద్దాలు ఉన్న గాజులలో దారాన్ని తక్కువగా వాడతారు. దీనివల్ల గాజులో అద్దాల మెరుపు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మీరు ఆక్సిడైజ్డ్ గాజులతో పాటు ఇలాంటి గాజులను ట్రై చేయవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
ట్రయాంగిల్ కట్ మిర్రర్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్

గుండ్రటి అద్దాలకు బదులుగా, మీరు ట్రయాంగిల్ కట్ మిర్రర్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ కొనవచ్చు. ఇవి చూడటానికి చాలా డీసెంట్‌గా ఉంటాయి. చాలా వరకు అన్ని రకాల దుస్తులకు ఇవి నప్పుతాయి.

Image credits: PINTEREST
ఘుంగ్రూ లటకన్ బ్యాంగిల్

నీలం, నలుపు రంగు దారాలతో చేసిన ఈ ఘుంగ్రూ లటకన్ గాజులు చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. చేతులకు పెట్టుకుంటే బాగా మెరుస్తాయి. బ్లూ కలర్ చీరతో ఇలాంటి బ్యాంగిల్ డిజైన్‌ను ధరించవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
గోటా పట్టీ థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్

వివిధ రంగుల గోల్డెన్ గోటా పట్టీ థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్స్ చూడటానికి చాలా ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాయి. వీటి కలర్‌ఫుల్ లుక్ అన్ని రకాల డ్రెస్సులతో ఇట్టే కలిసిపోతుంది.

Image credits: fashiondiaries_handmade Instagram
ఫ్యాన్సీ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్ డిజైన్

ఫ్యాన్సీ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్‌లో, ఒకే గాజులో రకరకాల రంగుల దారాలను ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల ఆ గాజులు చాలా కలర్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: PINTEREST

