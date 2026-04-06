రకరకాల డిజైన్లలో లభించే ఈ థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్స్ మీ చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ఈ గాజులు ఒకే రంగులో కాకుండా చాలా రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
పెద్ద అద్దాలు ఉన్న గాజులలో దారాన్ని తక్కువగా వాడతారు. దీనివల్ల గాజులో అద్దాల మెరుపు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మీరు ఆక్సిడైజ్డ్ గాజులతో పాటు ఇలాంటి గాజులను ట్రై చేయవచ్చు.
గుండ్రటి అద్దాలకు బదులుగా, మీరు ట్రయాంగిల్ కట్ మిర్రర్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ కొనవచ్చు. ఇవి చూడటానికి చాలా డీసెంట్గా ఉంటాయి. చాలా వరకు అన్ని రకాల దుస్తులకు ఇవి నప్పుతాయి.
నీలం, నలుపు రంగు దారాలతో చేసిన ఈ ఘుంగ్రూ లటకన్ గాజులు చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. చేతులకు పెట్టుకుంటే బాగా మెరుస్తాయి. బ్లూ కలర్ చీరతో ఇలాంటి బ్యాంగిల్ డిజైన్ను ధరించవచ్చు.
వివిధ రంగుల గోల్డెన్ గోటా పట్టీ థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్స్ చూడటానికి చాలా ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాయి. వీటి కలర్ఫుల్ లుక్ అన్ని రకాల డ్రెస్సులతో ఇట్టే కలిసిపోతుంది.
ఫ్యాన్సీ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్లో, ఒకే గాజులో రకరకాల రంగుల దారాలను ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల ఆ గాజులు చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తాయి.
