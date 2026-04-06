సన్నని, వెడల్పాటి గాజులకు ముందుగా దారం చుట్టాలి. ఆ తర్వాత వాటిపై ముత్యాలు లేదా కుందన్లు అతికిస్తే సరిపోతుంది.
పెళ్లికూతుళ్ల కోసం ఈ డిజైన్ను ప్రత్యేకంగా తయారు చేయొచ్చు. గాజులు, ముత్యాలు, కుందన్లు, స్టోన్ చైన్ ఉపయోగించి వీటిని తయారుచేయాలి.
వెడల్పాటి గాజులతో ఈ సెట్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ తయారు చేయొచ్చు. చీరకు మ్యాచింగ్ అయ్యే దారాన్ని చుట్టి, వాటిపై కుందన్లు అతికించాలి.
పాత గాజులకు ముత్యాలు, కుందన్లు, స్టోన్ చైన్లను ఉపయోగించి ఇంట్లోనే వీటిని రెడీ చేయొచ్చు.
సన్నని గాజులతో ఈ డిజైన్ను చాలా సులభంగా తయారు చేయొచ్చు. పట్టు దారాలు లేదా సిల్క్ థ్రెడ్ను గాజులకు చుడితే చాలు, అందమైన గాజులు రెడీ.
పెద్దగాజులకు సులువుగా రంగుల తీగలను చుట్టేయచ్చు. తక్కువ టైంలోనే ఇవి సిద్ధమైపోతాయి.
ఇంద్రధనుస్సులాంటి రంగుల్లో గాజులు కావాలంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు రంగుల దారాలు చుట్టుకోండి.
Thread Bangles: అద్దాల మెరుపు, దారాలతో అదిరిపోయే 6 థ్రెడ్ మిర్రర్ బ్యాంగిల్స్ ఇవే!
Pressure Cooker: ప్రెజర్ కుక్కర్ ఎన్నేళ్లు వాడాలి? ఎప్పుడు మార్చాలి?
Summer Health: పెరుగు vs మజ్జిగ.. ఎండాకాలానికి ఏది మంచిది?
Skin Care: మీ చర్మం మెరిసిపోవాలా? రోజూ ఈ 6 పనులు చేయండి చాలు