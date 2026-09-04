Telugu

Anklet Designs: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే లైట్ వెయిట్ పట్టీల డిజైన్లు

life Sep 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
Telugu

ఫ్లోరల్ డిజైన్ పట్టీలు..

సింపుల్ అండ్ సోబర్ ఫెస్టివల్ లుక్ కావాలంటే.. ఫ్లోరల్ డిజైన్ పట్టీలు బెస్ట్ ఛాయిస్.  ఓవల్ షేప్ పూల డిజైన్లు మధ్యలో చిన్న చిన్న వేలాడే పూసలు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. పాదాలకు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: instagram
Telugu

లీఫ్ స్టోన్ పట్టీలు

ఆకుల ఆకారంలో చక్కటి నగిషీ పని, గులాబీ ఆకుపచ్చ రంగు రాళ్లతో ఉండే ఈ పట్టీలు ట్రెడిషనల్ లుక్‌కు మోడరన్ టచ్ ఇస్తాయి. వీటికి ఉండే చిన్న మువ్వలు నడుస్తున్నప్పుడు సన్నగా సవ్వడి చేస్తాయి.

Image credits: instagram
Telugu

చైన్ పట్టీలు

సన్నని చైన్ లాంటి ఈ పట్టీలు మంచి లుక్ ఇస్తాయి.  పట్టీలు చీరలు, సల్వార్ సూట్‌లతో పాటు ఎంతో క్లాసీగా కనిపిస్తాయి. వెండి నగిషీ పని ఈ డిజైన్‌ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తుంది.

Image credits: instagram
Telugu

మల్టీ-స్ట్రాండ్ ఫ్లోరల్ పట్టీలు

కొంచెం భిన్నంగా, పండగ కళ ఉట్టిపడేలా కనిపించాలంటే ఈ మల్టీ-స్ట్రాండ్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ ట్రై చేయండి. సన్నని గొలుసులు, మధ్యలో పూల డిజైన్ ఉండటంతో ఈ పట్టీలు కాళ్లకు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram
Telugu

కలర్‌ఫుల్ స్టోన్ పట్టీలు

ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, నీలం రంగు రాళ్లతో పాటు గుండ్రని వెండి నగిషీతో ఉండే ఈ పట్టీలు.. ట్రెండీ లుక్‌ను చక్కగా మిక్స్ చేస్తాయి. చిన్న మువ్వలు పట్టీలకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram

Silver Lockets: తక్కువ బడ్జెట్ లో వచ్చే వెండి లాకెట్లు.. ఓ లుక్కేయండి!

Fish: చేపలతో పాటు వీటిని పొరపాటున కూడా తీసుకోకూడదు!

Jhumka Designs:ఈ పండుగకు ట్రెండింగ్ జుంకా డిజైన్స్,చూస్తే వదిలిపెట్టరు

Bangle Designs: చేతులకు అదిరిపోయే లుక్ ఇచ్చే గాజులు.. చూస్తే ఫిదా!