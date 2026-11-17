అందమైన పనితనంతో రూపొందించిన ఈ గోల్డ్ రింగ్ చేతికి ప్రత్యేకమైన రాజసం తీసుకొస్తుంది. పండగలు, శుభకార్యాలకు చక్కగా సరిపోతుంది.
ట్రెడిషనల్ లుక్ ని ప్రతిబింబించే ఈ డిజైన్ పాతకాలపు అందాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి చక్కని ఎంపిక.
ఎనామిల్ పెయింట్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ గోల్డ్ రింగ్ ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతుంది. చీరలతో గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
వెడల్పాటి డిజైన్తో కనిపించే ఈ రింగ్ చేతికి బోల్డ్ అండ్ గ్రాండ్ లుక్ను ఇస్తుంది. 5 గ్రాముల్లో కూడా తీసుకోవచ్చు.
పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల్లో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి గ్రాండ్ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇష్టపడేవారికి మంచి ఎంపిక.
మామిడి పిందల షేప్ లో రూపొందించిన ఈ గోల్డ్ రింగ్ వేలికి అందంగా కనిపిస్తుంది. సూక్ష్మ పనితనంతో ఉన్న ఈ డిజైన్ చూపు తిప్పుకోనివ్వదు.
ఎనామిల్ వర్క్తో మెరిసే ఈ ఉంగరం చేతికి రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది. చీరలు, లెహంగాలతో చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
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