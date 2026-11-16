బంగాళాదుంపలను తొక్కతో తింటేనే మంచిది. తొక్కలో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది బీపీని నియంత్రించి గుండెపోటు ముప్పును తగ్గిస్తుంది.
బంగాళాదుంప తొక్కలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల త్వరగా ఆకలి వేయదు. ఇది బరువు తగ్గడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
ముఖంపై నల్ల మచ్చలను తొలగించడానికి ఈ తొక్కతో రుద్దవచ్చు. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచుతుంది.
బంగాళాదుంప తొక్కలు ఉడకబెట్టిన నీటితో తలస్నానం చేస్తే తెల్ల జుట్టు సహజంగా నల్లబడుతుంది, జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.
ఇందులో ఉండే ప్రత్యేక మూలకాలు శరీర కణాలను రక్షించి క్యాన్సర్ రాకుండా నిరోధించడంలో సాయపడతాయి.
బంగాళాదుంపలను ఉప్పు నీటిలో బాగా కడిగి తొక్కతోనే వండండి లేదా తొక్కను వేయించి స్నాక్స్ లాగా తినండి.
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