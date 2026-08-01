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Spider Plant: బెడ్రూమ్ లో ఈ ఒక్క మొక్క ఉంటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే..!

gardening Aug 01 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:chat gpt
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గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది...

స్పైడర్ ప్లాంట్ ని ఇంట్లో పెంచడం వల్ల అది గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. గాలిలోని కాలుష్యాన్ని తొలగించి, స్వచ్ఛమైన గాలిని అందిస్తుంది. అందుకే, దీనిని బెడ్రూమ్ లో కచ్చితంగా పెంచాలి. 

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ఆక్సిజన్ విడుదల

ఈ మొక్క రాత్రిపూట కూడా ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. అందువల్ల స్పైడర్ ప్లాంట్‌ను బెడ్‌రూమ్‌లో ఉంచడం వల్ల మంచి నిద్ర పడుతుంది.

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ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

బెడ్‌రూమ్‌లో స్పైడర్ ప్లాంట్‌ను పెంచడం వల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గుతాయి. ఇది మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

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తేమను నిలుపుతుంది

గదిలోని తేమను కాపాడటంలో స్పైడర్ ప్లాంట్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గది పొడిగా మారకుండా చూసుకుంటుంది.

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శ్వాస ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

గాలిలోని దుమ్ము, ధూళి కణాలను, బూజును గ్రహించి అలర్జీ సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. తద్వారా శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

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సంరక్షణ చాలా సులభం

స్పైడర్ ప్లాంట్‌కు ప్రత్యక్ష సూర్యరశ్మి అవసరం లేదు. అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తే చాలు. దీని సంరక్షణకు పెద్దగా శ్రమించాల్సిన పనిలేదు.

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