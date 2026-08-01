Spider Plant: బెడ్రూమ్ లో ఈ ఒక్క మొక్క ఉంటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే..!

స్పైడర్ ప్లాంట్ ని ఇంట్లో పెంచడం వల్ల అది గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. గాలిలోని కాలుష్యాన్ని తొలగించి, స్వచ్ఛమైన గాలిని అందిస్తుంది. అందుకే, దీనిని బెడ్రూమ్ లో కచ్చితంగా పెంచాలి.
ఈ మొక్క రాత్రిపూట కూడా ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తుంది. అందువల్ల స్పైడర్ ప్లాంట్ను బెడ్రూమ్లో ఉంచడం వల్ల మంచి నిద్ర పడుతుంది.
బెడ్రూమ్లో స్పైడర్ ప్లాంట్ను పెంచడం వల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గుతాయి. ఇది మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
గదిలోని తేమను కాపాడటంలో స్పైడర్ ప్లాంట్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గది పొడిగా మారకుండా చూసుకుంటుంది.
గాలిలోని దుమ్ము, ధూళి కణాలను, బూజును గ్రహించి అలర్జీ సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. తద్వారా శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
స్పైడర్ ప్లాంట్కు ప్రత్యక్ష సూర్యరశ్మి అవసరం లేదు. అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తే చాలు. దీని సంరక్షణకు పెద్దగా శ్రమించాల్సిన పనిలేదు.
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