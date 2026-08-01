Blouse Sleeve Designs: చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే బ్లౌజు డిజైన్లు

బ్లౌజు మొత్తానికి అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ముత్యాలు డిజైన్ చేశారు. ఇలాంటి డిజైన్లు ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది.
ఇలాంటి బ్లౌజు డిజైన్లు మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. సింపుల్ ప్లెయిన్ చీరను అయినా ఎలివేట్ చేయడంలో ఇలాంటి బ్లౌజులు హెల్ప్ అవుతాయి. కింద ముత్యాలు వేలాడుతుంటే.. చాలా అందంగా ఉంటుంది.
ప్లెయిన్, సింపుల్ బ్లౌజు డిజైన్ ఇష్టం లేనివాళ్లు… ఇలాంటి డిజైన్ ట్రై చేయవచ్చు. సింపుల్ చీరలకు ఇలాంటి బ్లౌజు డిజైన్లు చాలా బాగుంటాయి.
సింపుల్ గా కనిపిస్తూనే మంచి లుక్ కావాలి అంటే… ఈ మోడల్ ట్రై చేయండి. బ్లౌజుకి మ్యాచింగ్ అయ్యే పూసలను స్లీవ్స్ కి ఎటాచ్ చేశారు. లుక్ అదిరిపోతుంది.
మీకు నచ్చినట్లుగా బ్లౌజు డిజైన్ చేసుకొని… నడుము దగ్గర, చేతులకు ముత్యాలను చేర్చితే సరిపోతుంది. లుక్ అదిరిపోతుంది.
పట్టుచీరలకు ఇలాంటి బ్లౌజులు చాలా పర్ఫెక్ట్. హెవీ వర్క్ చేసి… కింద.. ముత్యాలను వేలాడదీశారు. దీని వల్ల.. మీ బ్లౌజుకి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
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